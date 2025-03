I concorrenti del Grande Fratello sono arrivati ad un punto di saturazione. Dopo oltre sei mesi di convivenza forzata all’interno della casa, infatti, alcuni di loro stanno cominciando a dare in escandescenza, come è capitato a Mariavittoria Minghetti. La ragazza non ha apprezzato alcuni interventi da parte di Zeudi Di Palma, sta di fatto che ha avuto una crisi di nervi, sfociata poi in un pianto disperato.

Zeudi Di Palma infastidisce Mariavittoria al GF: nervi tesi in casa

Il clima all’interno della casa è diventato in men che non si dica davvero bollente. Alcune donne si sono cimentate nella preparazione di una torta rustica. Mentre Mariavittoria era intenta a preparare la sfoglia, però, Zeudi non ha fatto altro che intervenire per darle consigli (non richiesti) in merito a come avrebbe dovuto fare. Le ingerenze da parte dell’ex Miss Italia hanno fatto sbottare Mariavittoria, già satura a causa della stanchezza dovuta all’essere rinchiusa in casa da oltre sei mesi.

La giovane, così, ha sbottato contro Zeudi invitandola a farsi gli affari propri e a lasciarla in pace nella preparazione della torta rustica, anche perché lei non è certamente una cuoca. Chiara Cainelli ha provato a rasserenare gli animi, ma Mariavittoria non ne ha voluto sapere ed ha sbottato dicendo di essere arrivata al limite.

La Minghetti scoppia in lacrime: Jessica l’ognora, Lorenzo la consola

Successivamente, poi, la Minghetti si è recata in giardino, dove ha incontrato Jessica Morlacchi ed ha iniziato a sfogarsi con lei. La ragazza ha detto di non sopportare più la Di Palma, in quanto non fa altro che punzecchiarla e intromettersi in questioni che non la riguardano. La cantante, però, non è apparsa molto in vena di fare pettegolezzi, sta di fatto che Mariavittoria ha preferito allontanarsi e mettersi in disparte. Trovatasi da sola, allora, la giovane è scoppiata a piangere ed è stata raggiunta da Lorenzo Spolverato.

Il ragazzo si è mostrato molto più comprensivo nei riguardi della coinquilina, sta di fatto che le ha chiesto cosa fosse successo. La Minghetti ha ripetuto sempre lo stesso concetto e Lorenzo l’ha invitata a prendere il tutto con maggiore leggerezza, in quanto adesso il programma sta per finire, quindi, non vale la pena arrabbiarsi così tanto. Mariavittoria ha capito il punto di vista di Spolverato, ma ha ammesso di essere davvero al limite, quindi, non riesce più a trattenersi. La ragazza, inoltre, nel momento di sfogo ha lanciato anche un appello al pubblico. Nello specifico, ha detto di non dare più peso a nulla, quindi, ha invitato i fan di Zeudi ad eliminarla e non mandarla in finale poiché, a questo punto, non le importa più nulla. Sarà accontentata? Lo scopriremo nella prossima puntata del GF, la finale.