Nervi tesi al di fuori della casa del Grande Fratello tra due ex concorrenti. I protagonisti di questo gossip sono Alfonso D’Apice e Javier Martinez. I due, una volta fuori dal programma, pare abbiano avuto un confronto che, in men che non si dica, si sarebbe trasformato in uno scontro piuttosto acceso.

La lite telefonica tra Javier Martinez e Alfonso D’Apice dopo il GF

Anche se l’esperienza del Grande Fratello sta per volgere al termine, le tensioni non si accennano a ridimensionare, né dentro né, tanto meno, fuori dalla casa. A rendersi protagonisti di uno scontro piuttosto acceso sono stati Javier Martinez e Alfonso D’Apice. Stando a quanto riportato dall’influencer Amedeo Venza, pare che i due abbiano avuto una conversazione telefonica che sarebbe degenerata nel giro di poco tempo.

In particolar modo, pare che i due se ne siano dette di ogni, anche se, sempre sulla base di recenti indiscrezioni, pare che Javier si sia dimostrato un grande signore, mantenendo sempre una certa educazione ed un contegno che, invece, non sarebbero stati mostrati da Alfonso. A dimostrazione di ciò ci sarebbe anche il fatto che Javier pare che nella notte abbia iniziato a seguire Alfonso, proprio in quanto intenzionato ad avere una riconciliazione con lui. Tuttavia, notando l’ostilità da parte dell’ex coinquilino, avrebbe cambiato idea rimuovendo il segui.

Il ritorno di Javier sui social dopo l’uscita dal GF

Ad ogni modo, almeno per il momento, i diretti interessati non sono ancora intervenuti sui social per raccontare la loro versione dei fatti e per confermare o smentire quanto emerso. Amedeo, però, ha rivelato di aver ascoltato i vocali, pertanto, ha le prove di quanto raccontato.

Martinez, dal canto suo, è tornato sui social dopo essere uscito dalla casa del GF. Il ragazzo ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto durante il suo percorso. In seguito, poi, ha ammesso di fare ancora fatica a ritornare alla sua vita di sempre dopo aver trascorso sei mesi all’interno della casa, ma pian piano sta cercando di rimettersi in pari. Il ragazzo, poi, ha ammesso che questa sera darà luogo ad una diretta in cui parlerà un po’ con i fan e chissà se non verrà affrontato anche l’argomento inerente la lite con Alfonso.