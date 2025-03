I fan di Zeudi Di Palma sembrano essere davvero fiori controllo al di fuori della casa del Grande Fratello. Stavolta, a finire nel mirino della fandom della concorrente del programma è stata Stefania Orlando. La donna si è permessa di commentare alcuni atteggiamenti assunti dalla giovane all’interno della casa che non ha condiviso e, in men che non si dica, sul web è scoppiato il caos.

Stefania lancia una stoccata a Zeudi al GF

Stefania Orlando e Zeudi Di Palma sembravano andare d’accordo nella casa del Grande Fratello. Una volta uscita, però, la showgirl ha preso visione di alcune cose che non le hanno fatto molto piacere. Proprio per tale motivo, quando ieri Zeudi ha tirato in ballo Stefania al GF, ricordando quando le due insieme si divertivano a cantare alcune canzoni, la Orlando non ha esitato a lanciare una stoccata alla giovane.

Nel dettaglio, Stefania ha commentato il video in questione ironizzando sulla finta tenerezza di Zeudi nel ricordare quell’episodio che le riguarda quando, in realtà, lei è la stessa persona che se la rideva quando Lorenzo Spolverato si è messo a saltare sul suo letto senza scarpe. Dopo aver attaccato Zeudi, però, la Orlando è stata travolta dall’odio profondo proveniente dai vari fandom della concorrente.

L’insulto ignobile dei fan della Di Palma alla Orlando e la sua reazione

In particolar modo, Stefania Orlando è stata pesantemente insultata su di un argomento per lei molto delicato, ovvero, la mancata maternità. Un utente, infatti, ha accusato la donna di essere marcia dentro, in quanto nella vita non proverà mai la gioia di annusare la pelle di un neonato. Si tratta di un commento decisamente spregevole, specie in virtù del fatto che Stefania ha sempre vissuto con un certo rammarico il non essere mai riuscita ad avere dei figli.

Alla luce di tutto questo, Stefania ha deciso di commentare quanto accaduto scagliandosi contro i fan di Zeudi. Nello specifico, la donna ha definito “tossici” i sostenitori della ragazza. Inoltre, ha anche detto loro che, andando contro tutti coloro i quali non la pensano come la loro beniamina, non stanno facendo certamente un favore alla ragazza. Ora non resta che attendere ancora qualche giorno per capire come reagirà Zeudi nel momento in cui si troverà a fare i conti con i suoi sostenitori eccessivamente sfegatati.