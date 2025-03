L’indignazione generale degli utenti del web contro Lorenzo Spolverato sta crescendo sempre di più a causa di alcuni comportamenti assolutamente discutibili che sta assumendo nella casa del Grande Fratello. Dopo aver tirato calci e pugni contro pareti e mura, il giovane ha compiuto un gesto davvero brutto contro Stefania Orlando.

I brutti gesti di Lorenzo Spolverato contro Stefania Orlando al GF

Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando non sembrano andare molto d’accordo. Proprio nel corso della giornata di ieri, i due si sono scontrati in quanto la showgirl ha criticato alcuni comportamenti assunti dal coinquilino che non le sono andati molto a genio. L’intervento della Orlando, però, non è piaciuto a Spolverato, il quale ha deciso di “vendicarsi” della donna in un modo alquanto infantile e scostumato.

Nello specifico, mentre Stefania era intenta a lavare i piatti, Lorenzo si è messo alle sue spalle ed ha cominciato a fare la sua imitazione, in modo assolutamente poco garbato, senza che la donna se ne accorgesse e, di conseguenza, potesse replicare. Come se non bastasse, poi, successivamente si è recato nella camera da letto ed ha chiesto ad alcune coinquiline quale fosse il letto di Stefania. Una volta scoperto, poi, il giovane ha iniziato a saltare sul letto della donna con le scarpe, finendo per sporcare tutte le lenzuola.

Spolverato vuole “fare fuori” Stefania, il web si indigna

I gesti di Lorenzo, poi, sono stati aggravati anche da alcune frasi decisamente forti contro la coinquilina. In particolare, Spolverato ha parlato male della Orlando con alcuni coinquilini dichiarando che lei non fosse nessuno al di fuori del GF e poi le ha dato anche della presuntuosa e arrogante. Il finalista ha chiosato asserendo di non vedere l’ora che la donna esca dalla casa.

Il comportamento che Lorenzo ha assunto nei riguardi di Stefania ha indignato profondamente il popolo del web, che ritiene il ragazzo ormai completamente fuori controllo. A generare sgomento, però, è stato anche il comportamento di alcune concorrenti che in quel momento si trovavano nella camera da letto. Le giovani hanno riso dinanzi il gesto di Lorenzo di saltare sul letto di Stefania con le scarpe. Solo in un secondo momento, poi, qualcuna ha invitato Spolverato a non farlo, ma ormai il tutto era già avvenuto. Nella puntata di questa sera del Grande Fratello sicuramente sarà affrontata la questione, quindi, non resta che attendere per vedere come reagirà Stefania nell’apprendere quanto compiuto da Lorenzo a sua insaputa.