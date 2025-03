Luca Giglioli, noto come Giglio al Grande Fratello, è stato tra gli eliminati della scorsa puntata del reality show. Il ragazzo, però, si è subito trovato a fare i conti con una situazione incresciosa, ovvero, l’assenza di Yulia Bruschi nello studio del programma. Alfonso Signorini ha svelato che ci sono delle motivazioni ben precise per le quali la ragazza non fosse presente, tuttavia, non ha fornito al giovane tutti i dettagli. In tanti, così, hanno cominciato a domandarsi cosa potesse essere successo tra i due una volta terminata l’esperienza del programma. Ebbene, sono trapelate delle indiscrezioni a riguardo.

La segnalazione su Yulia Bruschi e Giglio fuori dalla casa del Grande Fratello

Come starà andando la relazione tra Yulia Bruschi e Giglio fuori dalla casa del Grande Fratello? A quanto pare, le cose tra di loro sembra stiano procedendo bene, contrariamente a quanto si potesse immaginare sulla base di quanto trapelato nei mesi scorsi. Yulia, infatti, è stata al centro di svariate segnalazioni che la vedevano addirittura in procinto di riconciliarsi con il suo ex fidanzato, notizie tutte smentite dalla diretta interessata.

Ebbene, a quanto pare, il rapporto tra Yulia e Giglio sta procedendo alla grande al di fuori del GF. I due, infatti, sono stati avvistati insieme subito dopo la fine della scorsa puntata del programma, ma non solo. La coppia ha partecipato anche alla presentazione del nuovo libro di Luca Calvani, cosa che dimostra che, effettivamente, le cose tra di loro procedono serenamente.

Yulia e Luca ufficializzano il loro ritorno insieme

A dare la conferma definitiva del loro ricongiungimento, però, sono stati i diretti interessati. Yulia e Giglio, infatti, hanno pubblicato una foto sui social in cui si sono mostrati insieme, felici e più affiatati che mai. In tale scatto sfoggiano entrambi un sorriso smagliante, e non solo. I due hanno voluto anche salutare i loro fan dicendo “Ciao belli“, aggiungendo inoltre un cuore nero alla scritta. Insomma, sembra che, almeno per il momento, tra di loro non ci siano stati problemi. I due avranno avuto certamente modo di parlare e di chiarirsi su diverse tematiche che purtroppo non possono essere affrontate pubblicamente a causa di alcuni vincoli legali. Non resta che attendere, però, per vedere se la loro storia avrà un seguito.