In questi giorni è trapelata la notizia secondo la quale Myrta Merlino non sarà riconfermata nella prossima stagione di Pomeriggio 5. Questo sembra un fatto quasi certo, ma adesso resta da capire che uscita di scena farà la donna e dove potrebbe sbarcare. Ebbene, in queste ore è trapelata un’indiscrezione davvero spiazzante, secondo la quale sembrerebbe che la conduttrice potrebbe passare a Forum.

I rumor su Myrta Merlino alla guida di Forum invece che di Pomeriggio 5

Myrta Merlino sembra in procinto di dire addio a Pomeriggio 5 dopo due anni di conduzione, periodo durante il quale la donna si è assentata in diverse circostanze. Il suo non presentarsi al lavoro, spesso per motivi ludici e di puro divertimento, pare non sia stato un comportamento molto gradito da Piersilvio Berlusconi. Per tale motivo, si pensava ad un’uscita di scena piuttosto rumorosa per la donna dal programma, ma in realtà potrebbe non essere così.

Stando a quanto emerso da alcune recenti indiscrezioni riportate dall’influencer Deianira Marzano, infatti, sembrerebbe che Mediaset stia pensando di dare luogo ad un’uscita “dolce” di Myrta dal programma pomeridiano. La presentatrice, infatti, potrebbe cambiare semplicemente fascia oraria, ponendosi alla guida di Forum.

Cosa ne sarà di Barbara Palombelli?

Al momento questa resta un’indiscrezione che, tuttavia, sta lasciando molto spazio a polemiche e domande. Tra le conseguenze più spinose che questo cambio di guardia potrebbe apportare vi sarebbe, sicuramente, l’uscita di scena di Barbara Palombelli. La donna è alla guida da anni del programma giuridico che va in onda tutti i giorni a partire dalle ore 11:00 su Canale 5, pertanto, una possibile sua sostituzione in favore di Myrta Merlino a Forum le genererebbe sicuramente una grande delusione. Non resta che attendere, dunque, per vedere se le cose andranno realmente in questo modo.