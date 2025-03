Tra pochi mesi si concluderà anche questa stagione televisiva Mediaset. Come di consueto, a chiusura di ogni anno lavorativo, si traggono le somme e si prendono le decisioni in merito al futuro dei programmi televisivi e dei conduttori e conduttrici. Ebbene, in queste ore sono trapelate delle notizie piuttosto interessanti che riguardano Pomeriggio 5 e la conduttrice Myrta Merlino. Pare che la conduttrice non sarà alla guida della prossima edizione del talk show, ma non solo. A saltare potrebbe essere anche un’altra conduttrice.

Ecco chi potrebbe sostituire Myrta Merlino a Pomeriggio 5

In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni in merito ad alcune decisione che si starebbero prendendo a Mediaset. In particolar modo, al centro dell’attenzione c’è Myrta Merlino con il suo Pomeriggio 5. La donna è alla guida del talk show da due anni. Già l’anno scorso erano trapelate voci circa una possibile sua sostituzione, ma così non è stato, in quanto la donna era vincolata a Mediaset da un contratto biennale. In vista di questa scadenza, però, pare che le cose cambieranno.

L’influencer Deianira Marzano ha diffuso alcune indiscrezioni che sarebbero trapelate dai piani alti dell’azienda del Biscione. Nello specifico, sembrerebbe che il prossimo anno Pomeriggio 5 passerà nelle mani di un’altra conduttrice, ovvero, Veronica Gentili. Quest’ultima sarà anche alla guida della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che partirà a maggio di quest’anno. Insomma, si tratta di un periodo davvero fortunato per lei, ma non è finita qui.

Dove andrebbe Myrta e altra conduttrice potrebbe essere sostituita

Se Myrta Merlino lascerà davvero la guida di Pomeriggio 5, dove andrà a finire la presentatrice? Sembrerebbe che la donna si sposterà su Rete4, alla guida di un programma tutto suo e, molto probabilmente più in linea con le sue corde. Forse potrebbe essere in serbo per lei il programma di politica che tanto agognava di condurre.

Sempre stando alle indiscrezioni rese pubbliche da Deianira, però, pare che anche un’altra conduttrice potrebbe essere sostituita, ovvero, Federica Panicucci. La donna potrebbe non essere riconfermata alla conduzione di Mattino 4. Al suo posto si sta facendo sempre più avanti il nome di Emanuela Titocchia. Per il momento, però, non c’è l’ufficialità di queste indiscrezioni e le cose potrebbero sempre cambiare in corso d’opera. Per tale motivo, non resta che attendere per vedere come andrà a finire.