Nessuno se lo aspettava, almeno non secondo i bookmaker: Lorenzo Salvetti, 18 anni, cantante e polistrumentista originario di Verona, ha vinto la 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi, portando a casa il montepremi da 150.000 euro in gettoni d’oro. Un risultato clamoroso, soprattutto perché la quota per la vittoria di un cantante era fissata a 2,75 contro 1,40 per un ballerino, e lo stesso Lorenzo era quotato a 6,00 tra i possibili vincitori.

La finale, andata in onda domenica 17 maggio, è stata decisa interamente dal televoto, senza alcun intervento delle giurie, e ha regalato un verdetto che ha immediatamente diviso il pubblico sui social: da un lato chi ha celebrato il trionfo del giovane artista veronese, dall’altro chi ha sostenuto con forza che il podio più alto sarebbe dovuto andare altrove.

A caldo, Lorenzo ha commentato con parole semplici e genuine: “Grazie a tutti, davvero, a tutti quelli che lavorano al programma. Per me è stata un’esperienza unica e non mi aspettavo di arrivare fino a qua”. Non è la prima volta che il ragazzo si ritrova a stupire: già a X Factor 2024, nella squadra di Achille Lauro, era arrivato fino alla finale a soli 16 anni, classificandosi quarto. Dopo quell’esperienza, aveva però attraversato un periodo di forte confusione artistica, un limbo creativo da cui era faticato a uscire, e proprio quella difficoltà lo aveva spinto a rimettersi in gioco ad Amici. Prima della finale aveva dichiarato a Silvia Toffanin a Verissimo di voler dedicare il suo percorso ai genitori, “i primi a credere in me”, e agli amici che lo avevano sostenuto nei momenti più bui.

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Il film della serata: eliminazioni, premi e il duello finale

La serata si è aperta con il ballottaggio tra Angie e Lorenzo, che si sono giocati l’ultimo posto disponibile per la finalissima. Ad avere la peggio è stata Angie, che ha dovuto dire addio al programma con grande eleganza: “Dietro a un televoto e dietro a un numero ci sono delle persone e voglio ringraziare ogni singola persona che mi ha votata”, ha dichiarato la cantante, mentre Maria De Filippi la salutava con un “Sei brava davvero”.

Una volta definita la griglia dei sei finalisti, in studio è arrivato Daniele Doria, vincitore della 24esima edizione, che come da tradizione ha presentato la coppa destinata al vincitore. Le sue parole sono state un mix di incoraggiamento e nostalgia: “Percepisco un po’ la vostra ansia, so quello che state provando. Al di là di chi alzerà questa coppa stasera, voglio dirvi che siete stati bravissimi”, e poi: “Fuori mi sono successe tante cose bellissime, ho fatto anche un’esperienza lontano da casa. Godetevi questa finale, non contenetevi, un giorno tutto questo vi mancherà”.

Nel corso della serata si sono susseguite le sfide di categoria. Nel ballo, il confronto tra Alessio, Emiliano e Nicola ha visto quest’ultimo uscire per primo. Per lui, tuttavia, Amici ha organizzato una bella sorpresa: il manager internazionale Antonio Desiderio lo ha invitato a Miami per un importante evento internazionale, con la possibilità di lavorare per un trimestre con il New English Ballet Theatre, con alloggio e viaggio coperti da uno degli sponsor del programma.

Sul fronte del canto, Lorenzo ha battuto Elena, che ha lasciato il programma con parole bellissime: “È stato un sogno dall’inizio alla fine e spero di non svegliarmi mai. Grazie ad Anna Pettinelli che mi ha fatto entrare nella scuola, a tutti quelli che ci hanno seguiti. Grazie al pubblico, che non vedo l’ora di conoscere. È stato un onore”. Anche Emiliano è stato poi eliminato dopo il confronto con Alessio, visibilmente commosso: “Scusate, ma voglio ringraziare tutti”, ha scandito sul palco.

Prima del duello conclusivo, spazio all’assegnazione dei premi: il premio della critica, votato dalle giornaliste e dai giornalisti presenti in studio, è andato a Emiliano con dieci voti, che ha così conquistato anche i 50.000 euro del premio Enel. Sempre a Emiliano è andato il premio Unicità offerto da Oreo, del valore di 30.000 euro in gettoni d’oro, mentre il premio Marlù da 7.000 euro è stato assegnato a tutti i concorrenti. Il premio delle radio è invece andato ad Angie. Entrambi i finalisti ballerini hanno ricevuto importanti opportunità formative: per Emiliano, uno stage all’American Classical Ballet e sei mesi di formazione al Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower, mentre Alessio ha ottenuto un mese di formazione in Nuova Zelanda con la The Royal Family Dance Crew e la possibilità di un’audizione.

Nel testa a testa finale tra Alessio e Lorenzo, il televoto ha premiato il cantante veronese, che secondo le quote era il meno atteso alla vittoria tra i due. Il prossimo appuntamento con la sua musica è già fissato: l’album “Stupida vita”, edito da Warner Music Italy, uscirà il 22 maggio, raccogliendo i tre inediti presentati durante il programma: “Stupida vita”, “Prima di te e dopo” e “Dimmelo tu”.