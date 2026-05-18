La venticinquesima edizione di Amici ha il suo vincitore del circuito danza: è Alessio Di Ponzio, il ballerino tarantino classe 2007 che ha conquistato la finale superando prima Nicola Marchionni e poi Emiliano Fiasco, allievo di Alessandra Celentano. Acceduto all’ultimo televoto contro il cantante Lorenzo Salvetti poi vincitore assoluto dell’edizione Alessio si è fermato al secondo posto, portando comunque a casa la coppa della danza. “Sono molto felice di aver vinto questa coppa, è un onore per me”, ha dichiarato sul palco.

Il giovane danzatore, seguito durante il percorso dal professore Emanuel Lo, ha ricevuto anche un riconoscimento professionale di grande valore: la The Royal Family Dance Crew gli ha offerto un mese di formazione in Nuova Zelanda e la possibilità di sostenere un’audizione. Non è andata male nemmeno agli altri finalisti della categoria: Nicola ha ricevuto due proposte dall’estero una collaborazione con il New English Ballet Theatre per un trimestre e un’offerta dall’International Festival Ballet di Miami mentre Emiliano ha ottenuto uno stage all’American Classical Ballet e sei mesi al Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower, oltre al Premio della Critica e al Premio Unicità Oreo assegnati durante la serata. Durante la diretta c’era stato anche un momento di apprensione per Emiliano, costretto a fermarsi temporaneamente per un malore, con Maria De Filippi che aveva rassicurato il pubblico prima del suo rientro in studio.

Un ritorno che vale doppio: l’infortunio, la promessa e la rivincita

La storia di Alessio ha un peso simbolico che va ben oltre la coppa sollevata in studio. Nella scorsa edizione il ballerino aveva già impressionato i professori con il suo stile e la sua determinazione, fino a quando un grave infortunio lo aveva costretto al ritiro. Un’interruzione brusca e dolorosa, raccontata dallo stesso Alessio con parole dirette: “Difficilissimo, quando si interrompe un sogno per una cosa che non dipende da te, è assurdo. Io nella mia quotidianità penso solo alla danza e quando non c’è più ti senti nullo”.

Fu proprio Maria De Filippi a promettergli che avrebbe potuto tornare, e così è stato: Alessio si è ripresentato ai casting, ha conquistato la maglia del Serale e ha affrontato ogni prova con la maturità di chi sa cosa vuol dire perdere tutto e ricominciare. Un percorso che ha rotto la tradizione dei ballerini come Andreas Muller e Mattia Zenzola che vincevano il circuito danza dopo essersi ritirati per infortunio l’anno precedente. Il coreografo Fabrizio Prolli, ex insegnante della scuola, aveva proprio previsto che quella storia potesse portarlo al titolo assoluto, citando come precedenti Muller e Zenzola: una previsione che si è realizzata a metà, con Alessio vincitore della danza ma non del programma. Prima di approdare ad Amici, il ballerino aveva già alle spalle esperienze significative, tra cui quella nel corpo di ballo di Battiti Live.

Sul fronte personale, all’interno della scuola Alessio ha lasciato intendere di essere omosessuale, affrontando anche il tema dell’omofobia con una presa di posizione netta nei confronti di Riccardo Stimolo, il cantante accusato dal web di atteggiamenti omofobi. “Se uno mi bullizza per l’omofobia, io non sto con lui”, aveva dichiarato senza mezzi termini. Grande attenzione aveva attirato anche la sua amicizia con Daniele Doria, vincitore di Amici 24, che ha riportato la coppa in studio proprio durante la serata finale. In molti avevano ipotizzato una relazione tra i due dentro la scuola si chiamavano reciprocamente “Winx” ma entrambi hanno sempre smentito: “Volevo dirvi che siamo grandi amici, ma niente di più. Non fraintendete le cose”, aveva chiarito Daniele, spiegando che il loro legame era nato gradualmente tra i casting e le settimane in casetta, fino a diventare “un rapporto bellissimo che dura ancora”.