Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 25 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 25 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, le tue stelle brillano con intensità, esaltate dalla tua stagione, la primavera. Quest’ultima rappresenta un momento propizio per fare una riflessione sui tuoi impegni, affinando la scelta. È anche l’occasione perfetta per intraprendere qualcosa di significativo. Sebbene non tutti possano essere coinvolti, chi ha nel cuore il desiderio di unirsi in matrimonio, coabitare o realizzare un progetto professionale avrà il sostegno favorevole degli astri, almeno fino a giugno.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro dovrebbe prestare particolare attenzione ai suoi legami con gli altri, dato che potrebbero emergere momenti di tensione, possibili ritardi o persino attriti con i collaboratori. Ciononostante, questo non restringe le possibilità offerte dal panorama astrale, che rimane estremamente affascinante. Tuttavia, nelle prossime ore, sarebbe consigliabile evitare di sovraccaricarsi di troppi impegni.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, oggi avrete un impulso ispirato che vede una forte passione emergere. Attenti a non ignorare il vostro cuore e il vostro istinto, ascoltateli: sono loro i vostri veri guide. Il passaggio di Giove attraverso il vostro segno, che si protrae fino a metà giugno, promette un periodo ricco di idee riuscite. Troverete successo nelle vostre iniziative.

Oroscopo del Cancro

Cancro, è tempo di liberarti da un fardello significativo. Presta attenzione, dal momento che l’amore ti riserva notevoli onde, tra momenti forti e flessioni. Inizia a pensare che potrebbe essere necessario riscrivere alcune pagine della tua storia sentimentale.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, questo volatile ti suggerisce di prendere un’azione. La fase più critica è alle spalle. Ed infatti, invito coloro che stanno affrontando una disputa o un problema di natura legale a puntare verso un accordo. Quindi, sarebbe utile mettere da parte un po’ di orgoglio e far leva sulla tua intelligenza e abilità diplomatiche. La tua forza interiore è in fase di espansione.

Oroscopo della Vergine

Vergine, man mano che ci avviciniamo ad aprile, la situazione migliora sempre di più. Quindi, se stai attendendo un segnale o una soluzione a un problema, sappi che le stelle saranno più favorevoli. Nonostante ciò, c’è un po’ di tensione nell’ambito affettivo, potresti essere preoccupato per qualcuno.

Oroscopo della Bilancia

Care Bilance, vi auguro un sereno martedì sottolineato dalla luna al vostro favore e un eccellente Giove. Sfortunatamente, l’amore sembra non essere all’altezza dei vostri aneliti. Questa Venere indica amori irraggiungibili, affetti non corrisposti o, peggio ancora, paure. Paure perché potreste ritrovarvi a dover affrontare una situazione tanto gravosa quanto quella dello scorso anno.

Oroscopo dello Scorpione

Nel segno dello Scorpione, la Luna non è favorevole, quindi è meglio evitare di lasciare spazio a coloro che potrebbero darvi fastidio. Gli stimoli negativi e le controversie sono sempre in agguato. Tuttavia, ancor più in questa giornata, è consigliabile cercare di rimanere impermeabili alle situazioni negative. Concentratevi invece sul pianificare la vostra estate.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, un fresco passaggio del sole apporta vigore, risolutezza ed è persino potenziale ottenere sostegno da coloro che ti apprezzano. Al seguito di un intervallo arduo, si prospetta un periodo più prospero.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è palese che sei in uno stato contemplativo. Come di consueto, le responsabilità e gli impegni sembrano sovraccaricarti. Questa posizione avversa di Mercurio suggerisce delle questioni finanziarie non risolte.

Oroscopo dell’Acquario

L’Aquario è illuminato dalla luna nel suo segno: un’energia elettrizzante, probabilmente un po’ concitata. Giove, nel frattempo, incoraggia l’ispirazione artistica e le trasformazioni. Abbandona le paure e abbraccia la possibilità di esplorare nuovi percorsi. È un segnale di un cambiamento rivoluzionario in arrivo.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, la Luna si fa intrigante e sta puntando verso il vostro segno. Questo scenario celeste preannuncia nuove, brillanti intuizioni e la possibilità di ricevere delle liete notizie. Qualche progetto lavorativo o un processo di sperimentazione di cui siete parte si preannuncia fruttuoso. Certo, si profilerà la necessità di apportare qualche ritocco o modifica. Ma veniamo alle questioni di cuore: Venere mostra segni di ritorno nel vostro segno. Cosa potrebbe presagire? Un antico amore potrebbe ravvivare la sua fiamma, oppure un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più intenso. Stiamo a vedere come le carte si distribuiranno nelle settimane a venire!

