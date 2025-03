Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 22 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 22 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari Aries, l’ingresso della primavera vi dona un tocco di vigore in più, come non potrebbe altrimenti avvenire quando il sole attraversa la vostra casa astrologica. Tuttavia, l’influenza di una Luna avversa indica che potrebbero sorgere delle tensioni nel corso del weekend. Se ci sono individui che non riescono a comprendere i vostri sentimenti, l’invito è quello di cercare un equilibrio tra i propri bisogni e quelli altrui.

Oroscopo del Toro

Toro, la tua fermezza si intensifica e così anche l’ambizione di ottenere giustizia per qualche scorrettezza patita. Ricorda, il tempo è un gentiluomo: se c’è chi ha tentato di ostacolarti, non sarà più in grado di infastidirti. Il firmamento guarda favorevolmente i tuoi rapporti affettivi.

Oroscopo dei Gemelli

Pare che il segno dei gemelli, in questi momenti storici, sia destinato a riscoprire un periodo di calma e tranquillità. Occorre ricordare come gli ultimi due giorni siano stati segnati da un’influenza infausta della Luna. Diversamente, il prossimo fine settimana si promette ricco di piacevoli consuetudini e forti sensazioni emotive.

Oroscopo del Cancro

Sei del segno del Cancro e, sia oggi che domani, non ti manca certo la forza di volontà. Tuttavia, potrebbe emergere un senso di ira o forse un semplice malessere. Se queste vibrazioni negative scivolano nella tua vita amorosa, il pericolo di litigi aumenta considerevolmente. Ti suggerisco vivamente di fare del tuo meglio per evitarli.

Oroscopo del Leone

Leone, in questo specifico momento, mai come prima sembri essere il personaggio principale della scenografia della tua vita; hai avuto un momento di sospensione, hai potuto fare i conti con una questione economica o legale e finalmente ti senti disposto a navigare verso nuove destinazioni. Nuove romantiche avventure potrebbero prendere il posto di quelle emozioni ormai lontane, se lo desideri.

Oroscopo della Vergine

Vergine, con il procedere del tempo e l’avvicinarsi della fine del mese, sento che la tua forza aumenta. Sarà di fondamentale importanza seguire le tue intuizioni. Mi pare evidente che tu stia cercando delle conferme in ambito personale, ma soprattutto professionale, a seguito di alcuni periodi di turbolenze passate che credo molti nati sotto il tuo segno abbiano sperimentato. Ora, più che mai, è il momento di puntare al recupero.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, il fine settimana potrebbe presentarsi un tantino turbolento. Vi suggerisco di procedere con circospezione, specialmente per quanto riguarda le dinamiche familiari. Dal punto di vista affettivo, l’amore è nell’aria, eppure potrebbe non essere possibile trascorrere con il vostro partner tanto tempo quanto vorreste. Di fatto, potrebbe esserci una crisi in corso o un periodo di distanza. Il punto è che le relazioni stanno attraversando una fase di difficoltà e vi trovate a essere inquieti per la situazione di una persona cara.

Oroscopo dello Scorpione

Come Paolo Fox, vedo per te, Scorpione, un periodo di grande potenza. Le tue percezioni intuitive sono attendibili e promettono un imminente weekend di serenità. I benefici influssi lunari saranno particolarmente evidenti nel tuo ambiente amoroso. Ottimi rapporti si presentano con il Capricorno e il segno Virginale.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, stai attraversando un periodo di lenta rinascita. Dal 20 abbiamo notato un rinnovato vigore nel Sole, mentre la Luna risplende vivamente nel tuo cielo e nel tuo segno. Il Sole e Mercurio si mostrano propizi, nonostante le sfide che hai dovuto affrontare. Riconosco che il tuo inarrestabile ottimismo possa essere stato offuscato dai momenti di sconforto, ma il moto deve essere sempre avanti. Presta attenzione ai suggerimenti di chi…

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno oggi si trova ad affrontare situazioni complesse che necessitano di essere risolte. La Luna nel tuo segno, da un lato, dona una forza di volonta unica, un’intensa qualità decisionale e, a volte, un pizzico di impazienza. Quindi, se avrai a che fare con individui che non sono d’accordo con te, potrebbero non piacerti molto. La tua comunicazione sarà diretta e potente, senza filtri nei pensieri e nelle espressioni.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli amici dell’Acquario, il momento attuale suggerisce un desiderio di emancipazione, un’anima errante che non anela catene. Ma, come liberarsi di questo pesante groviglio di oneri? Bene, l’arrivo della Primavera getta le basi per l’organizzazione di una fuga, un’avventura o anche qualcosa di semplicemente spensierato. L’invito, dunque, è ad abbracciare la leggerezza, senza alcuna esitazione.

Oroscopo dei Pesci

Caro Pesci, in questo preciso istante le stelle sono allineate a tuo favore nello spazio delle relazioni con gli altri. Ricorda, tuttavia, di evitare di molestare chi detiene le redini. Nei mesi di giugno e agosto l’orizzonte lavorativo e negoziale sarà particolarmente flammeo. Usa il presente intervallo di pace per sondare quale sarà il tuo prossimo movimento in campo amoroso. Il tuo weekend sarà animato e troverai esiti positivi con Capricorno, Cancro e Scorpione.

