La registrazione di martedì 18 marzo di Uomini e Donne è stata piuttosto ricca di avvenimenti. A generare particolare sgomento sono state alcune coppie, che sono tornate in studio per fare degli annunci molto importanti. Una di loro ha anche deciso di sposarsi. A ritornare, poi, è stata Martina De Ioannon, la quale si è ritrovata davanti la sua non scelta, Gianmarco Steri.

Il ritorno di tre coppie a Uomini e Donne e una proposta di matrimonio

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione di ieri riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che in studio hanno fatto ritorno due coppie del Trono Over e una di quello classico. I primi sono stati Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. I due hanno scoperto da poco di essere in dolce attesa, ed in studio hanno fatto un grande annuncio. L’uomo ha spiazzato la sua compagna chiedendole di sposarlo.

Tra gli ospiti, poi, ci sono stati anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Le cose tra i due proseguono a gonfie vele, sta di fatto che racconteranno di essere più innamorati che mai. Per loro, però, non è arrivata ancora nessuna proposta di matrimonio o bebè in arrivo.

La terza coppia a tornare, poi, è stata quella formata da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. I ragazzi hanno raccontato di essere molto affiatati e complici. Le cose tra di loro stanno andando bene, sta di fatto che hanno scelto subito di andare a convivere. I due, poi, hanno svelato anche qualche aneddoto divertente inerente la loro vita di coppia. Prima di tutto ciò, però, Martina ha voluto salutare Gianmarco Steri, la sua non scelta, che attualmente è sul Trono. Ciro, invece, gli ha stretto solo la mano, cosa che ha indispettito un po’ il pubblico in studio che, infatti, ha attaccato l’ex corteggiatore.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anticipazioni Trono Over e Classico: abbandoni e confronti

Per quanto riguarda le dinamiche dei protagonisti di Uomini e Donne, nella registrazione del 18 marzo Margherita e Pierpaolo hanno discusso, sta di fatto che non si sa se tra di loro proseguirà la conoscenza, oppure no. A lamentarsi è stato soprattutto il cavaliere, il quale ha accusato la dama di opprimerlo troppo. La conoscenza tra Alessio Pili Stella e Valentina, invece, sta procedendo abbastanza bene.

In studio, poi, c’è stata una nuova sfilata delle donne, che ha animato parecchio gli animi. Passando al Trono Classico, infine, Gianmarco ha portato in esterna Francesca. I due hanno avuto delle discussioni. Il tronista, però, confesserà alla ragazza di non volerla perdere, quindi la inviterà a non andare più via come fatto in precedenza. Cristina si è molto arrabbiata, sta di fatto che è uscita dallo studio. Gianmarco era indeciso sul da farsi, ma alla fine ha deciso di seguirla. Lei non ne ha voluto sapere, così il giovane è rientrato da solo in studio. Del Trono di Tina Cipollari non si è parlato, ma molto probabilmente la redazione starà organizzando il viaggio a Madrid tra l’opinionista/tronista e Cosimo.