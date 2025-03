Nella casa del Grande Fratello è scoppiato il caos nella notte. Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono ai ferri corti. La loro amicizia, ormai, sembra essere un lontano ricordo, dal momento che le due non perdono occasione per punzecchiarsi ed attaccarsi, basti pensare a quanto accaduto ieri con l’aereo ricevuto da Zeudi. Ebbene, dopo la puntata di ieri del GF, tra le due è scoppiata una lite molto accesa, che stava per sfociare in qualcosa di molto più pesante.

Scontro acceso tra Helena e Zeudi nella casa del GF: che è successo

Gli animi sono stati piuttosto inquieti nella casa del GF dopo la puntata di ieri. Zeudi ed Helena si sono rese protagoniste di un nuovo scontro, pieno di provocazioni. Erano all’incirca le 4 del mattino quando la modella, con tono piuttosto irritato e provocatorio, ha sbottato contro la coinquilina muovendole un’accusa molto forte, ovvero, quella di averle gettato dell’acqua addosso mentre parlavano.

La Prestes si è avvicinata un po’ troppo alla Di Palma dicendole che avrebbe replicato il gesto della ragazza contro di lei. Zeudi, ovviamente, si è difesa smentendo la coinquilina e, in sua difesa, è intervenuta anche Chiara Cainelli. La ragazza ha invitato Helena a smetterla e a non avvicinarsi mai più a lei con questo fare così minaccioso.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Shaila e Chiara prendono le difese di Zeudi

La discussione è degenerata al punto che è intervenuta anche Shaila Gatta in difesa dell’amica. La ballerina ha accusato Helena di essere una vera provocatrice. Con il suo atteggiamento, probabilmente, sperava in una reazione spropositata da parte delle compagne d’avventura, cosa che per fortuna non si è verificata. Shaila, infatti, ha invitato l’amica ad andare a dormire e a smetterla.

Successivamente, poi, Helena si è sfogata con Jessica Morlacchi a cui ha svelato di aver realmente ricevuto dell’acqua addosso da parte di Zeudi. Al momento non è chiaro se la ragazza gliel’abbia sputata addosso o gettata con le mani bagnate. In ogni caso, la Prestes ha ammesso di essere rimasta molto infastidita dalla cosa. Chiara, invece, ha chiosato dicendo di voler vedere il filmato di questo presunto sputo in modo da mettere in chiaro la faccenda.