In queste ore, sulla casa del Grande Fratello sono volati alcuni aerei da parte dei fandom di alcuni concorrenti. A generare particolare sgomento è stato il messaggio rivolto a Zeudi Di Palma, che ha suscitato l’immediata reazione di Helena Prestes, la quale non ha esitato a sbottare contro la coinquilina cercando di rovinarle il momento.

Aereo per Zeudi Di Palma al GF: Helena Prestes prova a rovinarle il momento

Zeudi Di Palma ha ricevuto un aereo nella casa del Grande Fratello con un messaggio ben preciso. Nel dettaglio, i suoi fan ci hanno tenuto a farle sentire tutto il loro supporto scrivendole: “La sessualità non è confusione, ZDP noi con te“. Il messaggio in questione è una chiara frecciatina a quanto detto un po’ di tempo fa da Helena Prestes alla coinquilina. La ragazza, infatti, mise in discussione la sessualità della compagna d’avventura, sollevando un polverone.

Ebbene, nel momento in cui questa scritta è volata al di sopra della casa di cinecittà, Helena non è riuscita a rimanere in silenzio. La modella, infatti, è intervenuta mentre Zeudi era intenta a ringraziare i suoi fan facendo delle precisazioni. Nello specifico, la giovane ha detto di non aver mai criticato la sessualità della Di Palma, ma di ritenere semplicemente che la ragazza sia piuttosto confusa.

Shaila e Chiara insorgono in difesa di Zeudi

I continui interventi di Helena, però, hanno infastidito Zeudi, la quale ha invitato la coinquilina a restare in silenzio e a farle godere questo momento di gioia insieme ai suoi fan. Helena, però, non è rimasta in silenzio ed ha continuato ad attaccare Zeudi. Ad un certo punto, poi, sono intervenute Shaila Gatta e Chiara Cainelli, le quali hanno abbracciato Zeudi e l’hanno supportata invitandola ad ignorare la Prestes e a godersi il suo momento.

Shaila, poi, non potendone più delle continue ingerenze da parte della modella, è intervenuta in prima persona invitando Helena a smetterla di intervenire e a lasciare la sua amica in pace. Alla fine, poi, Zeudi ha chiosato dicendo ad Helena che avrebbe parlato con lei solamente nel momento in cui ne avrebbe avuto voglia. Per il momento, però, questo non si è verificato. Non resta che attendere la puntata del GF di stasera, che si prospetta scoppiettante, per vedere cosa succederà.