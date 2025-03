Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello è scoppiato il caos all’interno della casa più spiata d’Italia. A rendersi protagoniste di uno scontro particolarmente acceso sono state Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Le due un tempo erano amiche, ma di recente ci sono stati dei diverbi che hanno portato ad un allontanamento. Le cose sono così compromesse al punto che la ballerina ha deciso di nominare la sua coinquilina. Dopo la puntata del GF, così, le due si sono scontrate e Shaila è arrivata a pronunciare delle parole decisamente forti.

La lite accesa tra Shaila e Mariavittoria dopo la puntata del GF

Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti hanno discusso pesantemente nella casa del Grande Fratello. La dottoressa non ha apprezzato la nomination ricevuta dalla coinquilina. La cosa non è stata gradita neppure da Tommaso Franchi che, infatti, è intervenuto in più occasioni durante la puntata per difendere la sua fidanzata. A suo avviso, la motivazione addotta dalla Gatta è fasulla. Quest’ultima avrebbe, sempre secondo il suo punto di vista, deciso di nominare la coinquilina solamente perché la reputa meno forte degli altri e quindi a rischio di uscita dalla casa. Quella di Shaila, dunque, sarebbe stata solamente una strategia.

Ebbene, la ragazza non ha apprezzato l’intervento di Tommaso, sta di fatto che ha sbottato contro Mariavittoria dicendo che il suo fidanzato si fosse intromesso in una faccenda non pertinente a lui. La Minghetti ha replicato dicendo che anche Lorenzo Spolverato è solito intervenire in questioni che non lo riguardano pur di difendere la sua fidanzata, quindi, il comportamento di Tommaso è del tutto normale.

La Gatta usa termini forti e la Minghetti le fa fare una gaffe

Ad un certo punto della discussione, però, le cose sono degenerate. Shaila Gatta ha perso le staffe al GF ed ha iniziato ad inveire contro i due fidanzati usando dei termini molto forti e inopportuni. Nello specifico, la protagonista ha detto: “Mafiosi, corrotti, vi nascondete”. Dinanzi queste parole è stata immediata la replica di Mariavittoria.

La ragazza ha invitato la sua coinquilina a moderare il linguaggio e a non usare termini decisamente poco consoni. A quel punto Shaila ha puntualizzato dicendo che con “corrotti” volesse indicare delle persone che si nascondono. Mariavittoria, però, ha fatto presente alla Gatta che in italiano questo non fosse il vero significato del termine, dunque, ha invitato al coinquilina a fare un ripasso generale. Il clima nella casa ha continuato ad essere particolarmente teso, sta di fatto che le due non hanno avuto alcun chiarimento, almeno per il momento.