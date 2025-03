La finale del Grande Fratello è sempre più vicina e nella casa più spiata d’Italia la tensione si fa sentire. Quello che dovrebbe essere un momento di unione tra gli inquilini, è caratterizzato al contrario da divergenze che ormai sembrano insuperabili.

Nel corso della trentanovesima puntata Alfonso Signorini ha dato modo ad alcuni di loro di confrontarsi, ma non è mancata la leggerezza. Lory Del Santo ha effettuato dei provini speciali in diretta, mentre qualcuno ha scoperto di dover abbandonare il reality show.

GF 18, trentanovesima puntata: Stefania contro Beatrice Luzzi

Il blocco di apertura della serata ha voluto ripercorrere quello che è accaduto dopo la proclamazione di Zeudi Di Palma come terza finalista. L’evento ha scatenato non poche reazioni, da parte di Helena e Javier che hanno persino discusso. Neppure Shaila è rimasta indifferente al fatto, affermando di non comprendere il motivo per cui il pubblico non abbia scelto ancora lei.

Si è aperto poi un particolare faccia a faccia in studio. Il conduttore ha voluto che Stefania Orlando si confrontasse con Beatrice Luzzi. Tra le due donne del programma, erano volate delle pesanti frecciatine a distanza. “Penso che tu ci abbia messo il carico perché ce l’hai con me”, ha affondato la prima, lasciando l’attrice con poche parole.

In molti hanno sostenuto il pensiero di Stefania, secondo la quale la Luzzi avrebbe lottato con i più giovani lo scorso anno al GF, mentre ora afferma che lei avrebbe dovuto fare il contrario. Il pensiero dell’opinionista dunque, a molti è sembrato ormai contrastante tanto da generare un grande disaccordo.

GF 18, trentanovesima puntata: i provini di Lory Del Santo

Un momento di intrattenimento è arrivato con Lory Del Santo. La showgirl e regista di The Lady, ha raccontato di essere alle prese con un nuovo progetto che spera possa diventare internazionale. Ha deciso perciò di provinare alcuni dei gieffini, alla ricerca di potenziali talenti per il suo cast.

Si sono messi in gioco Lorenzo ed Helena, Javier, Tommaso, con la partecipazione speciale di Mattia Fumagalli. I ragazzi sono stati chiamati ad improvvisare una scena di corteggiamento in spiaggia, che si è rivelata per tutti particolarmente divertente.

GF 18, trentanovesima puntata: le burle di Lorenzo

Ancora una volta Lorenzo Spolverato non è stato richiamato per i suoi gesti, che al contrario sono stati considerati delle simpatiche burle. Soltanto qualche giorno fa, ha scatenato le proteste del web per aver saltato con le scarpe sul letto di Stefania, ma non è l’unica delle sue provocazioni. In un altro filmato, fatto vedere alla diretta interessata, la scimmiottava alle sue spalle mentre era intenta a lavare i piatti.

Con grande eleganza, la Orlando ha ribadito la sua autoironia affermando di non sentirsi offesa a causa della sua giovane età e di trovarlo al contrario divertente. Stefania ha avuto un altro momento di confronto molto duro che ha coinvolto Giglio. Il ragazzo è stato criticato perché non prende posizione, ma si è difeso a testa alta prima di ricevere la sorpresa della madre.

GF 18, trentanovesima puntata: chi è stato eliminato

Ancora una volta il televoto del pubblico è stato capace di sorprendere. Tra Helena, Stefania e Chiara, è stata proprio la Orlando a dover abbandonare per sempre il gioco. Ancora una volta sono emersi sospetti sull’uso di bot per pilotare i televoti, in questo caso secondo qualcuno, giunti da parte dei fandom di Zeudi, molto amica della Cainelli. Per molti è grande il dispiacere di non vedere un personaggio come Stefania in finale.

GF 18, trentanovesima puntata: le nomination

La puntata si è conclusa come di consueto con le nuove nomination. Dalla prossima settimana il Grande Fratello andrà in onda solo di lunedì e vedrà sfidarsi al televoto Helena, Javier, Chiara, Mariavittoria e Shaila. Mancano dunque soltanto tre puntate per scoprire chi, dopo lunghi mesi di programma, riuscirà a portarsi a casa la vittoria.

