Questa notte nella casa del Grande Fratello c’è stato un momento molto concitato che ha riguardato Lorenzo Spolverato. Il primo finalista di questa edizione del programma ha dato luogo ad un nuovo comportamento fuori dalle righe che ha indignato profondamente sia il pubblico da casa sia i concorrenti.

Jessica Morlacchi svela cosa ha fatto Lorenzo Spolverato al GF: calci, pugni e mancanze di rispetto

Lorenzo Spolverato ha perso nuovamente il controllo nella casa del Grande Fratello finendo per assumere un comportamento decisamente inappropriato. Il ragazzo stava parlando di Zeudi Di Palma insieme a Giglio, Chiara Cainelli e Shaila Gatta quando, improvvisamente, ha iniziato a discutere con la ballerina. Al culmine della lite, nata per motivi probabilmente molto banali, il giovane pare abbia cominciato a dimenarsi tirando calci e pugni contro mura e porte.

A raccontare l’accaduto è stata Jessica Morlacchi, la quale è stata svegliata dal caos generato da Spolverato. La donna si è confidata con Stefania Orlando ed Helena Prestes ed ha svelato di essere piuttosto arrabbiata con il coinquilino in quanto ha interrotto il suo sonno, malgrado lui sapesse benissimo che ci fossero persone intente a riposare. Per Jessica questa è stata una grandissima mancanza di rispetto, proprio per tale ragione, ha ammesso di avere intenzione di vendicarsi.

La vendetta di Jessica e l’ira del web contro Lorenzo

Nel corso del suo sfogo, Jessica Morlacchi ha rivelato che ben presto si sarebbe vendicata di Spolverato seminando il caos all’interno della casa alle 5 del mattino mentre il giovane dormisse. In questo modo, forse, Lorenzo avrebbe capito i suoi errori comprendendo la maleducazione di cui si è reso protagonista. Stefania è apparsa d’accordo con Jessica, rivelando di aver intuito anche lei che Lorenzo avesse tirato calci e pugni contro le mura della casa o, molto probabilmente, contro una porta. Il tutto, ovviamente, senza curarsi minimamente delle persone che stessero dormendo.

Ad ogni modo, il comportamento di Lorenzo Spolverato ha indignato e infastidito profondamente non soltanto i concorrenti del GF, ma anche il pubblico da casa. In tanti sul web stanno commentando quanto accaduto asserendo che non fosse affatto giusto che il giovane continui a passarla liscia nonostante i suoi comportamenti, aggiudicandosi anche il titolo di finalista di questa edizione. Ora non resta che attendere la puntata di questa sera per capire se, effettivamente, ci saranno dei provvedimenti per il ragazzo oppure no, come sempre dopotutto.