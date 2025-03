Le ultime edizioni del Grande Fratello, purtroppo, si stanno rivelando alquanto fallimentari, sia dal punto di vista dei contenuti, sia per alcuni episodi che si verificano che, di conseguenza, dal punto di vista degli ascolti. Malgrado questo, però, Mediaset continua a mandare in onda tale reality show arrivando ad accaparrarsi tantissime critiche. In queste ore, però, sul web è spuntato un documento che sta generando un certo sgomento. In esso pare ci siano delle informazioni inerenti le sorti della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Pare, infatti, che si stia seriamente prendendo in considerazione la chiusura dello show in maniera definitiva o, perlomeno, per un bel po’ di tempo.

Il Codacons redige un documento finalizzato alla chiusura del Grande Fratello: cosa sta succedendo

Il Grande Fratello rischia davvero di chiudere per sempre? Questa è l’indiscrezione che sta circolando in rete in queste ore e che sta generando un certo sgomento. Partendo con ordine, c’è da dire che le ultime edizioni del programma non stanno sortendo gli effetti sperati. Malgrado le intenzioni di Piersilvio Berlusconi di dare luogo ad un programma scevro di trash e contenuti discutibili, questo risulta molto complicato da attuarsi. Anche durante l’edizione di quest’anno, infatti, si stanno verificando degli episodi che stanno suscitando molta indignazione da parte dei telespettatori (basti pensare a quanto accaduto in queste ore a Lorenzo Spolverato).

Proprio in virtù di tutto questo, l’influencer Deianira Marzano ha sganciato una vera e propria bomba secondo la quale sembrerebbe che il Codacons abbia redatto un documento diretto all’Agcom all’interno del quale viene chiesta la chiusura definitiva del Grande Fratello. In particolar modo si parla anche della richiesta di sanzioni molto pesanti contro il programma a causa di alcuni episodi di violenza, minacce e bestemmie che si sono verificati.

Quali saranno le sorti del GF?

L’influencer ha ammesso di aver preso visione lei stessa di questo documento, pertanto, ha parlato con una certa cognizione di causa. Al contempo, però, la donna ha specificato di non sapere adesso quali saranno le sorti del programma né, tanto meno, se effettivamente saranno presi dei provvedimenti così seri e drastici. La cosa certa, però, stando a quanto emerso, è che qualcosa di molto serio si starebbe verificando dietro le quinte del Grande Fratello.

Il documento in questione pare sia stato realmente notificato e posto all’attenzione di chi di dovere. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere come evolverà la situazione. In ogni caso, considerando l’andamento delle ultime edizioni della trasmissione, è molto probabile che una bella pausa sarebbe opportuna anche per stimolare nuovamente la curiosità dei telespettatori che, ormai, si ritrovano a vedere sempre gli stessi contenuti.