Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 13 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 13 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, gli astri ti sorridono e ti sostengono nei tuoi nuovi piani. Sei in un periodo di grande stimolo mentale in cui potresti prendere in considerazione l’idea di interrompere legami che non producono più frutti. A livello di relazioni sentimentali, le energie sono favorevoli: l’amore sta bussando al tuo portone. Se sei single, questo è il momento di muoverti e di far succedere le cose.

Oroscopo del Toro

Toro, l’inizio della settimana, tra lunedì e martedì, avrebbe potuto essere caratterizzato da un po’ di nervosismo. Possiamo immaginare che ci siano stati momenti in cui hai potuto innalzare la voce o provare ansia. Ora, la situazione sembra aver preso una piega positiva, si sta delucidando un vantaggioso accordo che si profila all’orizzonte. E non da meno, anche in campo affettivo sembra esserci un progresso significativo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ci sono alcune sfide a livello finanziario ed esborsi legati all’abitazione, unitamente a qualche pressione che necessita di essere affrontata. Tuttavia, in generale, le stelle sono estremamente favorevoli. Ricorda, hai Giove in transito nel tuo segno, che potenzia le relazioni affettive, i nuovi incontri e consente di esplorare nuove vie nel tuo campo d’azione.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancro, è essenziale che voi capiate appieno ciò che si sta svolgendo nel vostro panorama affettivo e familiare, dato che le cose potrebbero non apparire in maniera trasparente. Considerando che questo è un oroscopo di ampia portata, c’è da aspettarsi che alcune coppie stiano attraversando un periodo di intenso tumulto, mentre altre sono caratterizzate da un profondo amore, ma con poco tempo per coltivarlo. Ignorare questi aspetti della vita amorosa non sarebbe conveniente.

Oroscopo del Leone

In effetti, in questo periodo, Leone, potrai dare uno slancio nuovo e fresco alla tua attività, potresti anche dare il via a nuovi audaci progetti. È noto che tu, Leone, ti esprimi al meglio quando sei in gara, in una sfida. Tuttavia, in questioni d’amore, mira piuttosto a una comunione di pensieri e azioni piuttosto che a una competizione. Le stelle sono favorevoli per i Leoni che desiderano unirsi in matrimonio o convivere entro la fine dell’estate.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, ti trovi in una fase di esplorazione e programmazione, non possediamo ancora piena sicurezza. Non è sempre responsabilità tua, stai agguantando informazioni provenienti dall’oltrecortina. È essenziale evitare di trasferire le tue tensioni all’interno del nucleo familiare.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’aspetto emotivo non sembra essere in piena armonia. Potrebbero emergere dei contrasti da risolvere. Inoltre, mi vengono in mente coloro che per qualche motivo non sono stati in grado di dare il massimo, o chi è allontanato a causa dell’occupazione. È necessario trovare un punto di equilibrio in tempi brevi. Un ex potrebbe richiedere la tua attenzione. Tuttavia, grazie all’influenza positiva di Giove, le questioni pratiche sono favorite. È il momento ideale per coloro che sono rimasti in standby per un periodo eccessivamente lungo di riprendersi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, si prospetta un periodo fruttuoso per te sul piano professionale. Marte e Saturno sono in posizione favorevole, quindi se hai un progetto innovativo, non esitare a presentarlo – è probabile che incontrerai approvazione. E se dovessero emergere critiche? Non farti scoraggiare. Sappiamo bene che l’invidia non manca mai.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, si attraversa una fase di stallo, un momento per pensarci sopra, specialmente sul fronte lavorativo. Non sembrano esserci sviluppi significativi all’orizzonte, forse al momento si è in attesa di un cambiamento che arriverà nel vostro cielo durante la seconda parte di giugno. Fino a quel momento vi invito alla positività, ma anche a essere cauti. Sul piano affettivo, c’è un’energia favorevole per coloro che sono alla ricerca di una nuova relazione. Keep your spirits high!

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ci sono momenti in cui senti l’impulso di abbandonare tutto e lasciare tutto alle spalle. Tuttavia, devi ricordare che la tua natura è intrinsecamente responsabile e quindi ti trovi in difficoltà nel tirare i freni. In ambito affettivo, hai bisogno di un’ancora più salda.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, vedo un periodo di decisioni spontanee e di innovazioni. Avverto la volontà di programmare un viaggetto, ma c’è una sfida economica da superare, poiché le uscite economiche recenti sono state eccessive. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, situazioni d’amore in evoluzione.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il tuo cielo è vivace e ricco di potenziale, soprattutto se guardi alle iniziative future. Potresti aver bisogno di esprimere in modo più esplicito i tuoi sentimenti nelle relazioni amorose con Vergine, Gemelli e Sagittario. È sempre meglio optare per una maggiore cautela. Appena ne hai l’opportunità, prenditi una pausa e goditi un po’ di serenità. Magari immergiti un po’ nella movida, perché non farlo? Hai bisogno di socializzare e, soprattutto, di regalarti più momenti di gioia.

