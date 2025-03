Inizia una nuova settimana piena di eventi e colpi di scena a Uomini e Donne. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 marzo rivelano che ci sarà una nuova sfilata, ma stavolta ad esibirsi saranno gli uomini. Poi ci saranno dei confronti molto accesi, che porteranno a decisioni ferree e anche eliminazioni. Ecco tutto quello che succederà.

Anticipazioni UeD Trono Over: novità per Gemma, Sabrina e Giuseppe chiudono

Le anticipazioni di UeD della settimana rivelano che Gemma Galgani uscirà con il nuovo cavaliere Orlando. In studio sarà mandata in onda la loro esterna, durante la quale spiccherà soprattutto la simpatia del cavaliere. Tra di loro, però, non ci sarà nulla di più, al punto che Gemma metterà in dubbio l’interesse dell’uomo. Quest’ultimo si difenderà e dirà di voler continuare a conoscere la dama.

Ad un certo punto, poi, il cavaliere interagirà anche con Tina Cipollari e la spronerà a continuare la conoscenza con Cosimo e a iniziare una relazione con lui al di fuori del programma. Per quanto riguarda Sabrina e Giuseppe, invece, tra i due ci sarà una discussione molto accesa. La dama dirà di non voler più andare avanti in quanto vorrebbe da lui l’esclusiva, cosa che il cavaliere non è disposto a concederle. Per tale ragione, tra i due si interromperà la conoscenza, pare in modo definitivo. Diego, dal canto suo, sta conoscendo una signora nuova con la quale si sta trovando molto bene. I due racconteranno alcuni aneddoti divertenti di una delle loro ultime uscite. Giuseppe, invece, si lamenterà di Agnese e l’accuserà di non dargli corda.

Spoiler settimana Uomini e Donne: sfilata, gare di ballo e Trono Classico

Tra i momenti esilaranti a cui assisteremo, poi, ci sarà una gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. I due si sfideranno a colpi di rock and roll. Poi ci sarà spazio per una nuova sfilata, ma stavolta ad esibirsi saranno gli uomini, mentre le donne dovranno votare. Naturalmente non mancheranno i commenti pungenti dei due opinionisti e gli scontri tra alcuni esponenti del parterre a causa delle votazioni.

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Gianmarco Steri porterà e in esterna Francesca e tra i due scatterà un bacio. Cristina non accoglierà di buon grado la cosa, sta di fatto che discuterà con il tronista, ma il ragazzo le dirà di reputare alquanto falso il suo comportamento. Quando poi interverrà Liane per dire la sua, Gianmarco ne approfitterà per eliminarla dicendole di essere attratto da lei solo fisicamente, ma per il resto la vede troppo bloccata.