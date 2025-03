Durante la puntata di ieri del Grande Fratello c’è stata una discussione molto accesa tra Chiara Cainelli e Jessica Morlacchi. Quest’ultima ha finito per muovere delle accuse decisamente pesanti contro la ragazza, che hanno indignato profondamente Alfonso D’Apice. L’ex gieffino, infatti, si è preso la briga di intervenire dallo studio per attaccare Jessica e criticare il suo modo di fare. Come se non bastasse, però, il ragazzo ha dato luogo ad uno sfogo anche dopo la puntata mediante i suoi canali social.

Lo sfogo di Alfonso sui social dopo la puntata del GF

Jessica Morlacchi ci è andata giù in maniera piuttosto pesante contro Chiara Cainelli durante la puntata di ieri del Grande Fratello. La donna ha dato, senza troppi giri di parole, della poco di buono a Chiara, accusandola di essere una seduttrice e una provocatrice. Queste parole hanno profondamente indignato Alfonso, il quale è apparso piuttosto furioso, sia durante sia dopo la puntata.

Mediante il suo account di Instagram, infatti, Alfonso ha attaccato nuovamente Jessica, ma si è soffermato soprattutto sulla reazione del pubblico e dei telespettatori. In tanti si sono indignati per una frase detta dal ragazzo a Jessica, ovvero, quando le ha detto che risponderà a Dio delle sue cattiverie. Ebbene, a tal riguardo, Alfonso ha dichiarato di essere ancora più indignato. Questa frase, infatti, è decisamente meno grave rispetto a tutte le cattiverie dette dalla Morlacchi alla sua fidanzata. Per tale ragione, il pubblico dovrebbe adirarsi per questo e non per il suo sfogo.

Cosa sarebbe successo se ad accusare Chiara fosse stato un uomo? D’Apice attacca il pubblico

Nel messaggio in questione, poi, Alfonso ha fatto leva anche sul fatto che se le parole pronunciate da Jessica fossero state dette da un uomo, a quest’ora si sarebbe già sollevato un polverone infinito sul web, mentre poiché sono state dette da una donna, peraltro designata anche come finalista di questa edizione del GF, la cosa non ha generato più di tanto sgomento.

Alfonso, poi, ha voluto fare anche un altro chiarimento. In particolar modo, il giovane ha detto che nella sua vita ha sempre difeso le persone che ama e ha sempre lottato allo scopo di tutelarle e proteggerle. Proprio per questa ragione si è sentito così punto nel vivo dinanzi le pesanti accuse he Jessica ha mosso contro la sua fidanzata. A D’Apice non interessa affatto quello che pensa la gente, lui continuerà ad agire seguendo il suo cuore e il suo istinto.