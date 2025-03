Mariana Prestes, sorella di Helena Prestes, ha rilasciato un’intervista nella quale ha espresso pensieri piuttosto negativi su Javier Martinez. La ragazza non ha affatto apprezzato il comportamento che ultimamente sta assumendo il pallavolista nei riguardi di sua sorella nella casa del Grande Fratello. Le sue parole sono state piuttosto forti al punto che potrebbero addirittura arrivare a sabotare la finale di Javier?

Le dure parole della sorella di Helena Prestes contro Javier Martinez

La sorella di Helena Prestes ha sbottato duramente contro Javier Martinez. La giovane si è soffermata soprattutto sul fatto che il concorrente non sia solito prendere una posizione nella casa del GF, specie quando si tratta di difendere la sua fidanzata. Ultimamente Helena è stata al centro di svariate polemiche, specie a causa di una dura lite con Shaila Gatta. Javier, però, non è intervenuto per prendere le sue difese, cosa che ha fatto rimanere piuttosto male Helena.

Ebbene, a quanto pare, anche Mariana ha notato la stessa cosa di sua sorella, sta di fatto che, durante un’intervista rilasciata al podcast 361 Lounge ha accusato Javier di non comportarsi come un vero fidanzato. Quest’ultimo non starebbe abbastanza vicino ad Helena come dovrebbe. In seguito, poi, la giovane ha toccato anche altri argomenti.

Salta la finale del GF per Javier Martinez a causa delle accuse di Mariana?

Nel corso dell’intervista, la sorella di Helena Prestes ha commentato anche tutte le accuse che riceve la concorrente in merito al suo presunto interesse per Lorenzo Spolverato. A tal riguardo, Mariana ha ammesso di essere convinta che, ormai, sua sorella non provi più assolutamente nulla per Lorenzo. Il flirt che c’è stato tra di loro risale a tantissimo tempo fa, ragion per cui non crede possibile che ci siano ancora degli strascichi. A suo avviso, è Shaila Gatta che è presa dalla paura che Helena possa nutrire dei sentimenti per Lorenzo. Insomma, la sorella di Helena è stata alquanto pungente. Questo, dunque, potrebbe pregiudicare la finale per Javier? Il pubblico si lascerà influenzare da queste accuse oppure no? Staremo a vedere.