In queste ore stanno circolando in rete delle voci alquanto incresciose che riguardano il Grande Fratello. In particolar modo, sembrerebbe che ci siano state delle tensioni dietro le quinte del programma durante e a seguito della scorsa puntata del GF. Nello specifico, sembrerebbe che in molti non abbiano apprezzato la scelta di eleggere Jessica Morlacchi come finalista invece di Helena Prestes, ma non solo, ci sono anche altri rumor che stanno generando un certo sgomento.

Cosa sarebbe successo dietro le quinte del GF dopo la scorsa puntata del programma

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Jessica Morlacchi è stata eletta finalista di questa edizione a scapito di Helena Prestes. Questa scelta ha lasciato un po’ tutti senza parole, comprese le dirette interessate. Ad ogni modo, a rimanere particolarmente delusi da quanto accaduto pare sia stato direttamente lo staff del programma.

Stando ad alcune indiscrezioni che sono giunte all’influencer Deianira Marzano, infatti, sembrerebbe che dietro le quinte del GF ci siano state delle forti tensioni. Sembrerebbe anche che ci siano state tante telefonate e riunioni interne per discutere sulla scelta della prossima finalista, onde evitare che si creino situazioni analoghe a quella capitata lunedì scorso. A restare particolarmente sconcertato dalla cosa pare sia stato soprattutto Alfonso Signorini.

Costrizioni e strategie solo per creare dinamiche: brutte voci sul Grande Fratello

Nella storia del Grande Fratello, in effetti, non è mai capitato che una concorrente che esce volontariamente dal programma abbia, non solo la possibilità di rientrare, ma venga addirittura eletta come finalista. Questi, però, non sono gli unici rumor che stanno circolando in rete in queste ore. Sembrerebbe addirittura che gli autori del GF sitano “obbligando” Lorenzo Spolverato ad agire in un determinato modo all’interno della casa pur di creare delle dinamiche. Sempre parlando di Lorenzo, inoltre, in questi giorni si stanno verificando dei fatti sospetti sul suo account di Instagram.

Nello specifico, dal suo profilo stanno partendo dei like sull’account di Chiara Cainelli. Il tutto, però, pare stia avvenendo all’oscuro di Lorenzo, solo per fomentare polemiche e per far in modo che il ragazzo si allontani da Shaila Gatta. Insomma, questo Grande Fratello sembra stia facendo venire alla luce degli altarini piuttosto incresciosi che, se dovessero essere confermati, metterebbero davvero in discussione la credibilità del programma.