Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 23 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 23 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il tuo stato d’animo potrebbe oscillare e forse, qualcuno potrebbe aver tentato di scatenare la tua ira, Marta. Tuttavia, non c’è battaglia dalla quale tu non emerga integro, anzi, ne esci persino trionfante. Senza dubbio, mantenere la serenità potrebbe essere difficoltoso. Riguardo l’amore, le prospettive risultano favorevoli. Tuttavia, Cancro e Bilancia sono segni zodiacali che potrebbero rappresentare una sfida per te.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro risulta molto più vigoroso rispetto alla fase iniziale del mese. Come avevo previsto nelle mie precedenti indicazioni, le prime due settimane hanno rappresentato un periodo di dure prove. Tuttavia, dal 14 in poi, avete sperimentato un consistente miglioramento. La sensazione di stanchezza si è alleggerita, ma l’elemento più importante è rappresentato dalla gratificazione e realizzazione di progetti, specialmente per coloro che sono innamorati. Questo è ciò che si profilava in vista dell’arrivo dell’estate.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la luna ha finalmente abbandonato la sua opposizione, promettendo per questo motivo una domenica e un lunedì più sereni. Considera l’opportunità di conclusione di un impegno, un accordo, entro il mese di giugno, in modo da poter trarre vantaggio dalla residua presenza di Giove nel tuo segno, che perdurerà per un discreto numero di mesi ancora.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del segno del Cancro, ponete la vostra attenzione sul vostro ambiente professionale perché qui risiedono delle opportunità preziose – questa è una guida non solo per i lavoratori ma anche per gli studenti che si apprestano ad affrontare un’esame o per coloro che occupano posizioni di prestigio nella società. Tuttavia, a livello sentimentale, le cose potrebbero non andare al meglio, magari a causa di certe distanze che si sono create. Ricordate, molto dipenderà dalla dinamica della vostra relazione. Le coppie più stabili riusciranno a superare questi ostacoli temporanei, ma chi è immerso in una crisi da tempo deve procedere con cautela.

Oroscopo del Leone

L’amore per il Leone si materializza, prestando attenzione a splendidi programmi. È importante tener presente che molto è influenzato dall’età e dalle circostanze. Non dimenticare mai che gli astri sono i tuoi alleati potenti che ti sostengono lungo il cammino, ma alla fine spetta a te giocare la tua partita. Per fortuna, il Leone ha l’abitudine di occupare la posizione centrale, rendendo questo un periodo propizio per affrontare anche questioni lavorative.

Oroscopo della Vergine

Attenzione, Vergine! Questa luna favorisce ragionamenti costruttivi, ma attenzione a non lasciarvi trascinare in fissazioni. Le opposizioni astrali comportano un periodo di rivedere e correggere. Alcuni nati sotto il segno della Vergine si ritrovano ora in una fase di trasformazione lavorativa. Attenzione, non siete voi a cambiare, è l’organizzazione o l’azienda per la quale lavorate che sta subendo trasformazioni. E per chi gestisce un proprio business, siete un po’ sotto pressione, quindi state all’erta per non cadere in voci e pettegolezzi.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è evidente che hai già avuto un trionfo e auspico che molto presto possa arrivarti un importante incarico a livello lavorativo. D’altra parte, la sfera affettiva al momento sembra essere un po’ problematica. Infatti, risulti facente parte di quei segni zodiacali che in questo periodo, per una serie di circostanze, forse anche comprensibili, non sembrano riuscire a sprigionare il loro potenziale migliore.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione inizia con una luna benefica. Aspettatevi emozioni positive e programmi, ho sempre enfatizzato e continuerò a farlo, di fondamentale importanza a partire da giugno. È vicino, solo marzo, aprile e maggio da superare. Tre mesi sono sufficienti per sviluppare un progetto e, in particolare, un’idea. La dedizione ineccepibile è essenziale in questo periodo.

Oroscopo del Sagittario

Carissimi Sagittario, molti di voi possono avvertire la sensazione di non aver sfruttato a pieno le vostre potenzialità. Vi conforta un cielo propizio per i rapporti personali e affettivi. Quindi, consiglierei a tutti i Sagittario di lasciar perdere le preoccupazioni lavorative momentanee e dedicarsi all’amore e ai rapporti interpersonali.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, questo periodo è favorevole per la tua evoluzione professionale, con Mercurio in posizione 14 molto attivo. D’altro canto, in campo affettivo, potrebbero sorgere o persistere alcuni attriti. È importante prestare attenzione alle separazioni, sia fisiche che emotive.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, stellari allineamenti favoriscono varie opportunità, incluso la possibilità di aumentare le uscite dalla propria abitazione, facilitando il movimento con diversi mezzi come moto e auto. D’altronde, gli scambi intellettuali e l’attrazione a livello mentale possono emergere con Cancro, Scorpione e Vergine.

Oroscopo dei Pesci

Care Pesci, avete notato il mutamento celeste intervenuto dal 14? Dovreste percepire un miglioramento nel vostro stato di spirito: ci sono gratificazioni in arrivo. State pregustando l’arrivo di Giove che vi libererà da considerevoli pesantezze. Con l’estate all’orizzonte, avete progetti significativi su cui concentrarvi, sia sul fronte sentimentale che lavorativo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.