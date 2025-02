Ieri, mercoledì 19 febbraio, è andata in onda la particolare scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, o meglio, la non scelta. Una volta che la puntata in questione è andata in onda, la giovane ha potuto riprendere possesso dei suoi social, cosa che ha prontamente fatto. Francesca, infatti, ha pubblicato delle Instagram Storie che hanno suscitato un certo clamore.

Il ritorno di Francesca Sorrentino sui social dopo Uomini e Donne: i messaggi di supporto

Francesca Sorrentino è tornata a pubblicare contenuti sui social una volta andata in onda la puntata di Uomini e Donne inerente la sua particolare scelta. La giovane ha inizialmente condiviso alcuni messaggi di supporto ricevuti dalle persone a lei care, come ad esempio la sua amica Gabriela Chieffo.

Quest’ultima ha voluto manifestare la sua vicinanza e solidarietà all’amica, che è stata piuttosto attaccata per il modo in cui ha deciso di uscire dal programma. A tal proposito, ha scritto: “Noi sappiamo, nel bene e nel male sei sempre stata te stessa. Love you bambinella”. Ma anche altri amici e persone a lei vicine hanno voluto supportare la Sorrentino.

Le stoccate di Francesca contro le critiche

In seguito, poi, Francesca ha replicato ad alcune critiche ricevuto pubblicando un video in cui si trova all’interno della sua auto. La giovane ha preferito non parlare in maniera diretta ed esplicita quanto, piuttosto, limitarsi a lanciare qualche messaggio subliminale mediante delle canzoni. Nello specifico, infatti, la ragazza si è divertita a cantare sotto le note di una canzone in cui sono pronunciate le seguenti parole: “Niente mi butta giù“. Poi ha voluto ironizzare sui tanti soprannomi che le sono statu affibbiati in questi mesi, come ad esempio “Francy Cristallo”, oppure “Francy la moscia”.

In questo modo, dunque, Francesca ha dimostrato di aver letto e appreso di tutti i commenti negativi che sono circolati sui social in questo periodo in merito alla sua scelta ma, ancor di più, in relazione all’epilogo che ha preso la sua frequentazione con Gianluca Costantino. I due, infatti, si sono già lasciati, a dimostrazione del fatto che, effettivamente, tra di loro non ci fosse alcun sentimento forte.