Quella che partirà oggi, lunedì 18 maggio 2026, sarà la penultima settimana di messe in onda di questa stagione di Uomini e Donne. Il programma si accinge a chiudere i battenti per la consueta pausa estiva di circa tre mesi, mentre le registrazioni si sono già concluse la scorsa settimana. Nel corso di questi giorni saranno molti i temi affrontati, tra cui il ritorno di Mario Lenti, con conseguente avvicinamento a Cinzia Paolini. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Ciro Solimeno rimarrà spiazzato da alcuni comportamenti di Elisa Leonardi.

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Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: riavvicinamento tra Mario e Cinzia, lo show di una dama e chiusure

Le anticipazioni della settimana che va dal 18 al 22 maggio di Uomini e Donne rivelano che Mario Lenti tornerà nel parterre, dopo la fine della frequentazione con Magda. Pare che quest’ultima sia stata invitata a prendere parte alla puntata, ma non abbia accettato. Sarà, quindi, solo Mario a dare la sua versione dei fatti in merito a quanto accaduto tra di loro e non farà che sminuire la cosa dichiarando di non aver avuto nessuna storia seria con la dama. Ad ogni modo, la cosa che genererà maggiore sgomento sarà il riavvicinamento a Cinzia Paolini. Tutto comincerà da un ballo, che Mario deciderà di fare con la donna. Lei, che è rimasta “orfana” di Marco Troiani, che ha lasciato il programma senza tornarvi, accetterà. Tra i due, poi, poco alla volta riprenderà una sorta di conoscenza, in grado di sollevare non poche polemiche a centro studio. Anche Gemma Galgani prenderà la parola dicendosi molto delusa per il comportamento del cavaliere.

Al centro dell’attenzione, poi, ci saranno Barbara De Santi e Massimo. Quest’ultimo inizierà a sollevare alcuni dubbi sulla dama, ponendo l’accento sul suo carattere eccessivamente puntiglioso e polemico. Tra i due, dunque, la conoscenza sembrerà giungere al capolinea. Per l’uomo, poi, arriverà una dama, che lui deciderà di non tenere. La donna, inizialmente, sembrerà accogliere la decisione del cavaliere. Successivamente, però, rientrerà in studio dando luogo ad una scenata molto concitata, durante la quale attaccherà pesantemente Massimo. Anche Diego Tavani riceverà il benservito da Marta, la quale deciderà di interrompere la frequentazione.

Ciro Solimeno spiazzato da alcune parole di Elisa Leonardi a Uomini e Donne

Passando alle vicende del Trono Classico, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, invece, rivelano che Ciro Solimeno partirà con un confronto con Elisa Leonardi, alla quale dirà di essere rimasto male per quanto accaduto precedentemente, quando la ragazza gli disse di essere tornata in studio solo per salutare tutti e non per rimanere per lui. A quel punto, allora, la ragazza gli confesserà tutte le paure che ha di perderlo, e Ciro rimarrà profondamente toccato dalle sue parole, sta di fatto che dirà di percepirle quasi come un addio, cosa che non lo fa stare sereno. La ragazza dirà al tronista di credere che, alla fine, farà una scelta di testa e non di cuore, ma lui la contraddirà dicendo che seguirà unicamente le sue sensazioni. Maria De Filippi, poi, chiederà a Ciro con chi vorrà fare l’esterna, e lui risponderà Martina Calabrò, ma ballerà con Elisa.

Successivamente, poi, si vedrà l’esterna tra i due ragazzi, la quale si rivelerà molto tranquilla, fatta solo di abbracci. In studio, invece, Elisa arriverà tra le lacrime asserendo per l’ennesima volta di essere molto giù di corda in quanto non si sente la scelta. Onde evitare di far sorgere ulteriori polemiche o equivoci, Solimeno ballerà con entrambe le sue pretendenti.