Ci sono voluti appena due mesi per girare Sonic the Hedgehog 4, e il risultato è già nelle mani della post-produzione. Il regista Jeff Fowler ha annunciato sui social media che le riprese del film si sono concluse ufficialmente il 15 maggio 2026, dopo 74 giorni di lavoro agli Shinfield Studios nel Berkshire. A corredare l’annuncio, una foto dal set che mostra Fowler accanto al personaggio stand-in di Metal Sonic: il primo sguardo concreto all’antagonista principale del quarto capitolo della saga.

Le riprese erano iniziate a marzo 2026, con Fowler che aveva già stuzzicato i fan condividendo un’immagine dietro le quinte del martello Piko Piko di Amy Rose. Una velocità di produzione che, nel panorama dei grandi blockbuster, rappresenta quasi un’anomalia positiva.

Metal Sonic non è un nome nuovo per chi conosce il franchise: si tratta di uno degli avversari più iconici di Sonic, una versione meccanica, fredda e spietata del protagonista, capace di rappresentare una minaccia molto più fisica e diretta rispetto al goffo quanto geniale Dr. Robotnik. Il suo debutto cinematografico era stato anticipato nella scena post-credits di Sonic the Hedgehog 3, dove Amy Rose fronteggiava un intero esercito di Metal Sonic per salvare il nostro eroe preferito. Al momento non è ancora chiaro se il personaggio avrà una voce o se resterà, come accade nella maggior parte dei media legati al franchise, un antagonista silenzioso.

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Il collegamento con il videogioco Sonic CD del 1993 è tutt’altro che casuale: Fowler ha confermato che l’introduzione simultanea di Amy e Metal Sonic nel film è pensata per “onorare quella cronologia”, pur precisando che la storia non sarà un adattamento diretto del gioco. Il teaser trailer uscito il 19 marzo 2026, con il tagline “The countdown to chaos has begun”, ha già alimentato diverse ipotesi tra i fan, tra cui la possibile comparsa delle Chaos Emerald e persino del Team Chaotix o del personaggio Chaos.

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Un cast stellare si allarga ancora

Il nucleo della saga è naturalmente confermato: Ben Schwartz torna a prestare la voce a Sonic, Jim Carrey riprende i panni del Dr. Robotnik, Idris Elba è ancora Knuckles, Keanu Reeves Shadow, mentre Colleen O’Shaughnessey dà voce a Tails. Kristen Bell interpreta Amy Rose, ruolo già introdotto nel capitolo precedente, e James Marsden insieme a Tika Sumpter tornano nel ruolo della famiglia Wachowski.

Le novità più interessanti sul fronte del cast riguardano però i nuovi ingressi: Ben Kingsley, Nick Offerman, Matt Berry e Richard Ayoade si uniscono al film in ruoli ancora non rivelati, aggiungendo un ulteriore strato di curiosità attorno alla trama.

Dal punto di vista commerciale, il franchise ha dimostrato una crescita costante e impressionante: il primo film del 2020 aveva incassato 319 milioni di dollari a livello globale, il sequel del 2022 era salito a 405 milioni, e Sonic the Hedgehog 3, uscito nel dicembre 2024, è diventato il capitolo con il maggior incasso della saga con 422 milioni globali e 218 milioni solo nel mercato domestico. Numeri che giustificano ampiamente l’espansione del franchise: è già stato annunciato un quinto film senza titolo previsto per il tardo 2028.

Sonic the Hedgehog 4, diretto da Jeff Fowler e scritto da Josh Miller, John Whittington e Patrick Casey, arriverà nelle sale il 19 marzo 2027 distribuito da Paramount Pictures.