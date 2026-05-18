Canale 5 punta ancora sulle serie turche per la sua programmazione estiva e lo fa con un titolo che promette di tenere incollati allo schermo: “L’Erede”, adattamento italiano di Halef: Köklerin Çağrısı, che in turco significa letteralmente “Halef: Il richiamo delle radici”. La serie debutterà a maggio in prima serata, con gli episodi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Prodotta da Most Production, scritta da Ercan Uğur e diretta da Deniz Çelebi Dikilitaş, la serie ha già dimostrato di saper conquistare il pubblico: in Turchia è andata in onda su Now Turchia a partire dal 18 settembre 2025 con un appuntamento settimanale, raccogliendo un successo tale da guadagnarsi il rinnovo per una seconda stagione. Un segnale inequivocabile della sua capacità di fidelizzare gli spettatori, confermato anche dai numeri online: il primo episodio su YouTube ha superato i 2 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, arrivando a 12 milioni in soli 20 giorni.

La dizi è ambientata a Urfa, città nel sud-est della Turchia dove convivono curdi, turchi, turkmeni e arabi, in una cornice geografica e storica che appartiene alla Mesopotamia settentrionale, la regione tra il Tigri e l’Eufrate. Un contesto che non fa solo da sfondo, ma diventa parte integrante della narrazione, con i suoi paesaggi, le sue tradizioni e le sue tensioni ancestrali. Le riprese si sono svolte in location di straordinario fascino: le dimore in pietra e i caravanserragli di Şanlıurfa, le moschee sommerse di Halfeti sulle rive dell’Eufrate, le iconiche case a cupola di Harran, i ponti di Birecik e, per le scene ambientate a Istanbul, il quartiere di Beykoz.

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La trama: amore, dovere e segreti di famiglia

Al centro della storia c’è Serhat (İlhan Şen, già visto in Love, Reason, Get Even), un giovane chirurgo che ha sposato in segreto Melek Özdel (Aybüke Pusat, nota per Everywhere I Go e Dreams and Realities), la donna di cui è innamorato. Il loro matrimonio clandestino nasce in realtà da un preciso calcolo: Serhat vede in quell’unione l’unico modo per sottrarsi alle nozze combinate che le rispettive famiglie, gli Yelduran e i Kordağlı, hanno pianificato per mettere fine a un’antica faida. I capofamiglia avevano stabilito che Serhat dovesse sposare Yıldız (Biran Damla Yılmaz, già vista in Forbidden Fruit), ma l’arrivo di Melek stravolge tutto.

I piani di Serhat si complicano ulteriormente quando un infarto del padre Bekir lo costringe a tornare a Urfa, strappandolo alla sua nuova vita. È lì che si consuma la vera crisi: costretto a unirsi con un rito religioso – non riconosciuto ufficialmente dallo Stato – a Yıldız per mettere fine alla faida, Serhat si ritrova a dover fare i conti con un conflitto lacerante tra dovere, amore e tradizione. E dentro le mura della residenza di famiglia, segreti tenuti nascosti per anni torneranno inevitabilmente a galla, trascinando con sé passioni, verità taciute e destini intrecciati che cambieranno per sempre la vita di tutti i protagonisti.

Il cast è ricco di volti già conosciuti dal pubblico italiano delle serie turche: accanto ai tre protagonisti recitano Veda Yurtsever (Sultan), Hakan Salınmış (Bekir Ağa), Onur Bilge (Akif), Mert Doğan – che molti ricorderanno come Bekir Akinci in Io Sono Farah – nel ruolo di Aşır Kordağlı, e ancora Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik e İnci Sefa Cingöz. A partire dal 30° episodio entrerà nel cast anche Ilayda Cevik, già amata – e temuta – dal pubblico italiano nei panni della perfida Betul di Terra Amara e della psicopatica Ipek di Tradimento.

Dal punto di vista della programmazione, va tenuto presente che la serie originale turca conta 35 episodi di circa due ore ciascuno: Mediaset potrebbe rimontare e adattare il materiale, con la possibilità di coprire fino a 40 prime serate o di trasformarla addirittura in un prodotto da programmazione quotidiana.