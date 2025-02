Ieri è trapelata la notizia secondo la quale la relazione tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino pare sia già giunta al termine, a distanza di pochi giorni dalla loro uscita da Uomini e Donne. In queste ore, però, sono stati svelati dei retroscena in merito alle cause che avrebbero portato i due ad allontanarsi.

Cosa avrebbe spinto Francesca a chiudere con Gianluca dopo Uomini e Donne

La conoscenza tra Gianluca e Francesca è durata come un gatto in tangenziale. I due, infatti, pare si siano separati. Il condizionale è d’obbligo in quanto nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, tuttavia, sul web sono tante le indiscrezioni che stanno circolando, al punto da non lasciare più spazio a molti dubbi.

A dare delle interessanti delucidazioni in merito a quello che sarebbe accaduto tra i due è stato Lorenzo Pugnaloni. Stando a quanto emerso sembrerebbe che Francesca, una volta terminato il programma, abbia iniziato a vedere dei cambiamenti sostanziali in Gianluca. Nel dettaglio, oltre che vederlo un po’ troppo pesante, avrebbe iniziato a percepire anche un suo forte egocentrismo, cosa che non le sarebbe piaciuta affatto.

Una scelta di Francesca non viene gradita da Gianluca

Sempre secondo quanto trapelato da queste indiscrezione, sembra anche che Francesca abbia rifiutato di fare interviste di coppia e rilasciare interviste dichiarazioni dal momento che si è resa conto di non poter andare più avanti con questa sorta di “farsa”.

Questa scelta non sarebbe stata digerita da Gianluca, cosa che ha fomentato ulteriormente le divergenze tra di loro, fino a potarli a lasciarsi. Ad ogni modo, sembrerebbe che le cose tra i due non siano finite in malo modo. La Sorrentino sembrerebbe essere ancora legata a Gianluca, dal punto di vista umano, ma tra di loro non c’è mai stato alcun sentimento forte in grado di superare anche le piccole divergenze.