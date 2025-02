Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è andata in onda la (non) scelta di Francesca Sorrentino. La giovane ha deciso di abbandonare la trasmissione, dapprima da sola ma, successivamente, è uscita dal programma con Gianluca. Il modo in cui la protagonista ha effettuato la sua scelta, però, è stato assolutamente atipico e abbastanza privo di emozioni. Proprio per tale ragione si è guadagnata una pioggia di commenti negativi.

Ecco come Francesca ha fatto la sua (non) scelta a Uomini e Donne

Francesca Sorrentino ha posto fine al suo percorso a Uomini e Donne facendo una scelta assolutamente improbabile. In particolar modo, la protagonista cominciato ad attaccare pesantemente Gianmarco, accusandolo di avere un’agenzia che lo ha sempre manipolato dal primo momento. Dopo la confessione del ragazzo, la tronista è andata su tutte le furie ed ha deciso di lasciare il programma. Gianluca, però, l’ha inseguita ed ha provato a farle cambiare idea.

In un primo momento, Francesca ha respinto il corteggiatore ed ha ammesso di voler stare un po’ da sola. Successivamente, però, ha accettato di rientrare nello studio per affrontare meglio il discorso e prendere una decisione inaspettata. In particolar modo, la Sorrentino ha detto che quando ha accettato di partecipare a Uomini e Donne sognava e sperava di dare luogo ad una scelta super emozionante, con tanto di petali rossi, baci e commozione. In realtà, però, si è resa conto che questo non sarebbe accaduto, tuttavia, ha voluto comunque darsi una chance con Gianluca, sta di fatto che gli ha chiesto di continuare la loro conoscenza al di fuori del programma.

Forti critiche contro Francesca: ha sempre mentito?

Dinanzi la scelta atipica di Francesca Sorrentino, Gianluca si è mostrato entusiasta. Il ragazzo, infatti, è stato l’unico a lasciarsi andare ad un minimo di commozione, sta di fatto che ha ammesso che non si aspettava un epilogo del genere, ad ogni modo, ha accettato la proposta di continuare la conoscenza asl di fuori, anche se stando ad alcune indiscrezioni pare che il loro rapporto sia già finito.

In ogni caso, la (non) scelta di Francesca non ha entusiasmato per nulla il pubblico da casa. In tanti, infatti, si sono riversati sui social per commentare in maniera dispregiativa quanto andato in onda. Secondo molti, la giovane sarebbe stata falsa sin dal primo momento. In realtà non le è mai interessato nessuno più di tanto ed ha attaccato in maniera eccessiva Gianmarco solamente per “liberarsi” di lui. Ebbene, considerando l’epilogo che ha preso la conoscenza con Gianluca, questi sospetti sembrano trovare sempre più conferme.