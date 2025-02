Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 20 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 20 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ci troviamo di fronte ad una giornata che richiede riflessioni strategiche per affrontare quel complicato problema professionale che persiste da tempo. Il pianeta Marte è in opposizione, quindi porta un po’ di agitazione. Tuttavia, molti altri astri sono a tuo favore, quindi c’è la possibilità di scovare un rimedio. Per quanto riguarda l’amore, questo periodo è ideale per chi è single e in cerca di un’anima gemella, quindi tenete gli occhi aperti! Enfatizzo che le relazioni di coppia sono altamente privilegiate sotto questo cielo.

Oroscopo del Toro

Toro, un mutamento di ruolo, vero, ma non temete, le risposte stanno arrivando. Non so se ricordate, ma ho anticipato che l’inizio di febbraio potrebbe essere leggermente turbolento, almeno fino al 14. Tutte le soluzioni inizieranno a essere chiare da quel punto in poi. Noterai che alcuni di voi hanno già iniziato a vedere dei cambiamenti positivi dalla scorsa domenica. Perciò, chi è di fronte ad un’importante sfida o un test avrà una determinazione incrementata. E per quanto riguarda l’amore, rimane forte e fluido.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, non è che ti manca empatia, ma al momento, sei immerso in una serie di impegni lavorativi, soprattutto legati alle questioni finanziarie, che stanno avendo la meglio su tutto il resto. Ti invito a stare attento possibili equivoci con i nati sotto il segno dei Pesci e del Sagittario.

Oroscopo del Cancro

Astrologicamente parlando, il Cancro si trova in un momento piuttosto ambiguo. Il campo affettivo appare bellicoso e potrebbe presentarsi con incomprensioni, dubbi e sentimenti non corrisposti. È importante usare prudenza, evitando di sprecare energie con individui che non meritano il vostro tempo. Per quanto riguarda la sfera professionale, il pericolo principale è ignorare una buona opportunità. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione anche ai dettagli più piccoli. Ci sono novità entusiasmanti in arrivo per la tua carriera, specie guardando al futuro.

Oroscopo del Leone

Leoni, l’amore vi riconoscerà. Al momento, il vostro carisma è fuori scala, grazie a una splendida Venere e un fascinoso Giove. E posso anticipare che da stanotte riceverete un ondata di energia, che dovreste assolutamente utilizzare al meglio. Nel campo lavorativo avrete un breve periodo di pausa, che in realtà risulterà benefico. Perché a partire da marzo, dovrete affrontare grandi decisioni. E posso dirvi con certezza che ci saranno delle vittorie che vi aspettano.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è evidente che stai vivendo un periodo di turbolenza a causa di alcune sfidanti configurazioni astrali. E’ un fase di attesa e di aspettativa per te. Nel caso tu sia un lavoratore autonomo, la situazione richiede di pensare a nuove tattiche e adottare nuovi piani d’azione. Per quel che riguarda i lavoratori assunti, c’è un clima di attesa per aggiornamenti che interessano la loro impresa. Adesso, è fondamentale non permettere che lo stress lavorativo si riversi nella sfera amorosa.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la tua affermazione nella sfera del successo è indiscutibile. Allo stesso tempo, l’influenza attuale di Venere dona un fascino notevole che promuove sentimenti di amore e accettazione. Se parliamo di questioni amorose, è necessario esaminare se esistono interferenze o incertezze residue dal passato. Ricorda di avere cautela nei rapporti con i tuoi ex. Nuove relazioni richiedono un’analisi approfondita.

Oroscopo dello Scorpione

Per gli amici dello Scorpione, il periodo è propizio! Le configurazioni astrali attuali mostrano Marte e Mercurio particolarmente favorevoli, rendendo questo periodo ideale per fare richieste o avanzare delle proposte. Chi si trova davanti a sfide o esami, può contare su un sostegno celeste. Ancora, l’accento è dato dal ritorno di Giove in campo attivo a partire da giugno: da qui a allora, ogni iniziativa o progetto realizzato potrà avere un valore speciale. Non dimenticate, lo stesso vale anche in ambito sentimentale!

Oroscopo del Sagittario

Carissimi Sagittari, coloro che si sentono soli devono cercare di ampliare il loro network sociale: la posizione delle stelle favorisce infatti l’incontro con nuove persone. Non trascurate le emozioni che possono nascere! Per quanto riguarda il lavoro, non perdete la pazienza, presto arriveranno degli importanti riscontri.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, avete navigato su un mare tempestoso di responsabilità e fatiche. Presumo che alcuni di voi stiano riflettendo sull’opportunità di abbandonare un determinato progetto a partire da giugno, o almeno di mettere a nudo le difficoltà che vi stanno intralciando. Il vostro cuore chiede carezze e sostegno.

Oroscopo dell’Acquario

Per te Acquario, tutti i tuoi aneliti, purché siano possibili, possono nutrire ottimismo per la loro concretizzazione. Non dimentichiamo anche che, entro i prossimi sei mesi, i corpi celesti favoriranno i tuoi piani più audaci. Rimane fondamentale però una adeguata base finanziaria per sostenere tali ambizioni.

Oroscopo dei Pesci

Come ben sai, cari Pesci, l’influenza positiva del Sole, Mercurio, Marte, Saturno, Nettuno e Urano non è una situazione da sottovalutare. Desidero per te che ne abbia già colto i frutti, riscuotendo successi e premi. Le stelle stanno alla tua parte, rinfrescando e ravvivando le tue emozioni. E ricorda, la prossima domenica sarà un’occasione ideale per riconciliazioni e per incontri ricchi di passione.

