Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 19 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 19 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, possiamo tranquillamente parlare di un periodo di riequilibrio. Potreste aver avvertito l’inizio della settimana un po’ impegnativo a causa di una Luna poco favorevole, tuttavia ora la situazione sta migliorando. Approfittatene per cogliere le occasioni che si presentano e per sistemare le questioni di carattere finanziario. Vi consiglierei di concentrarvi sullo sviluppo dei vostri progetti e iniziative lavorative. Inoltre, per i single che sono disposti a impegnarsi, l’amore potrebbe essere più vicino di quanto pensiate.

Oroscopo del Toro

Come il famoso astrologo Paolo Fox, posso dirti che per te, Toro, ci sono tutte le indicazioni di un forte periodo di crescite e successi. Abbiamo notato avanzamenti importanti, nuove idee e iniziative. Come avevo già preannunciato e annotato, a partire da venerdì 14, giorno dedicato a San Valentino, l’arrivo di Mercurio avrebbe apportato beneficio e innovazione. Le costellazioni sembrano favorire coloro che non temono il cambiamento. Nell’ambito affettivo, è tempo di rinnovamento.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, le stelle sembrano favorevoli per un’efficace atteggiamento lavorativo. Tuttavia, l’ombra del dubbio può generare preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto finanziario. Infatti, il nuovo passaggio non armonioso di Mercurio suggerisce la necessità di essere particolarmente accurati.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, potreste avvertire un senso di insicurezza sul fronte sentimentale. Se, poi, il mostro della gelosia dovesse emergere, sarebbe saggio mantenere il controllo. Un monito: se vi trovate a fronteggiare questioni familiari irrisolte o discussioni lasciate in sospeso, è fondamentale rimanervi attentamente. La vostra riserva di pazienza è limitata, quindi usatela saggiamente.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, è fondamentale che tu inizi a pianificare attentamente i tuoi progetti per la primavera. Noterai che il sole sarà dalla tua parte e Venere è già in movimento favorevole. La mia previsione è che gran parte dei nati sotto il tuo segno avranno, entro la conclusione della primavera, una ragione importante per essere felici. Inoltre, non dimenticare l’amore, perché Venere tende a favorire nuovi incontri passionale.

Oroscopo della Vergine

Vergine, noterai la presenza di brevi periodi di desolazione che è necessario sconfiggere o posticipare, dal momento che la situazione attuale appare un po’ nebulosa. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, come discusso nel recente passato, sia i lavoratori dipendenti che percepiscono delle modifiche nella dinamica aziendale senza avere una visione chiara del loro esito, sia chi gestisce un’impresa propria e si vede costretto a riesaminare alcune questioni economiche pendenti, sono influenzati da questa condizione. Il lato positivo si evidenzia nel campo affettivo, dove si prevede la possibilità di eliminare un dilemma.

Oroscopo della Bilancia

Per quanto riguarda la Bilancia, il periodo è caratterizzato da un misto di appagamento e dubbi per le questioni di cuore. Viceversa, se parliamo di ambito lavorativo, si registra un notevole senso di gratificazione. Avevo previsto, infatti, che l’inizio di Febbraio avrebbe portato conferma di un incontro o di un progetto. Tuttavia, la tensione con Ariete e Cancro non è ancora conclusa.

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, Marte si presenta in una posizione assolutamente favorevole nei confronti di Saturno, dettaglio che non solo assicura stabilità lavorativa, ma innesca anche un periodo di evidente accrescimento della creatività e genialità. Tale transito si manifesta proficuamente con Capricorno, Pesci e naturalmente con Scorpione, aprendo le porte a maggiori possibilità.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, si prevede un periodo di trionfi e la seconda metà dell’anno risulterà superiore alla prima. Non sto sostenendo che gli amici del Sagittario stiano attraversando un periodo di carestia, semplicemente, non hanno ancora ottenuto ciò che speravano. Così, hanno sperimentato una certa salita temporanea a metà strada, niente di così severo, sono semplicemente dei ritardi. Lasciamoci invece concentrare sull’amore, settore che al momento gode di una buona dose di beneficio.

Oroscopo del Capricorno

All’orizzonte del Capricorno emerge qualche incertezza Raramente si tratta di disamore, ma piuttosto di una mancanza di tempo per coltivare il proprio rapporto. Occupato con una miriade di impegni, il tipico Capricorno finisce la giornata completamente stanco. Ciò potrebbe aprire la porta alla noia nelle relazioni di lungo corso, un ospite indesiderato che è importante tenere lontano.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la necessità di tenere un occhio attento sulle spese è un aspetto cruciale per il tuo segno zodiacale. Nella prima parte di febbraio, potresti notare che hai dovuto allentare un po’ le redini per concederti un lussuoso piacere. Se hai progetti futuri riguardanti la paternità o la maternità, un matrimonio o una convivenza, ricorda che puoi sempre contare sulla benevola influenza di Giove.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, solamente per te, arriva il passaggio di Mercurio nel tuo segno a partire da questo Venerdi 14. Si percepisce un cambiamento nell’aria. Hai forse ricevuto una notevole gratificazione o un significativo riconoscimento? Se ancora non è avvenuto, non temere, perché le stelle presto ti sorprenderanno. Infatti, entro Febbraio i corpi celesti si posizioneranno favorevolmente per te. Inoltre, tieni d’occhio la giornata di Domenica, sarà la più opportuna per te, che ti permetterà di metterti in evidenza nel modo giusto.

