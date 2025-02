Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 18 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 18 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Salve Ariete, in questi momenti la tua Venere ti concede un sorriso, in particolar modo nell’ambito amoroso. Quindi coloro che avranno la fortuna di incrociarti trarranno benefici, poiché la tua energia sarà in abbondanza. Tuttavia, c’è un Marte ostile da considerare e sarà necessario risolvere una questione legata alla finanza o a una società. Ma non temere, gli astri sono dalla tua parte.

Oroscopo del Toro

Come anticipato, come un campeone, il Toro ha catturato la nostra attenzione. Prova ne è che, nella mia classifica di Sanremo la settimana scorsa, il Toro ha trionfato, piazzandosi al vertice il 10 febbraio. Quindi, credo che sia il momento giusto per rinnovare i nostri migliori auspici a questo segno dello zodiaco, sperando in un futuro più roseo. Ma non solo, desidero un ricco capitolo d’amore che possa coinvolgere e curare le ferite di chi, in passato, ha dovuto affrontare delusioni.

Oroscopo dei Gemelli

Cari Gemelli, l’universo sta mettendo a punto un significativo impegno per voi, potrebbe trattarsi di un evento di grande rilievo che potrebbe toccare anche la sfera affettiva. I vostri progetti lavorativi sono fortemente supportati da Giove nel vostro segno, tuttavia c’è molto da riconsiderare in ambito economico.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro appare un po’ scontento nell’ambito sentimentale e quindi, è importante individuare la qualità della relazione in questione. Coloro che hanno affrontato problemi in passato, devono essere gestiti con grande delicatezza. I progetti estivi saranno invece favoriti mentre la sfera lavorativa si rianimerà. Per chi deve sostenere un esame o una prova, ci sarà un periodo di

Oroscopo del Leone

Lei, Leone, è di fronte a un’opportunità per riorganizzare le proprie idee sul piano professionale, che sembra essere una questione di destino o forse una sua scelta personale. Perciò, è il momento di affilare le sue competenze e creare i piani strategici più efficaci, che renderanno efficace il periodo a partire da Marzo. Sul fronte emotivo, otterrà grandi gioie, poiché Venere diventa sempre più generosa nei suoi confronti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ho menzionato un fase di reclusione, un fase di ansia. Questo potrebbe riferirsi a coloro che sono impiegati e che non sono sicuri riguardo al futuro dell’azienda per cui lavorano. Altri potrebbero sentirsi un po’ sotto pressione o preoccupati per la gestione di certi progetti. Tuttavia, l’amore potrebbe essere la chiave per risolvere alcune di queste incertezze.

Oroscopo della Bilancia

In termini affettivi, la Bilancia sta vivendo un periodo di incertezze, mentre dal punto di vista professionale non potrebbe esserci maggior chiarezza. Se avete dubbi, considerate i numerosi successi dei nativi della Bilancia a Sanremo. Avevo anticipato questa tendenza già il 10 febbraio, durante la mia stesura astrologica. Ricordate, questo è un momento cruciale per le questioni concrete, nonostante le questioni del cuore possano ancora presentare alcune perplessità.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è il momento ideale per liberarti delle tensioni e delle preoccupazioni. Soprattutto adesso, con Mercurio che ti sostiene e ti fa da guida.

Oroscopo del Sagittario

Attenzione, Sagittario! Potrebbe esserci una sfumatura negativa nella tua interazione con gli altri, in particolare con Pesci e Gemelli. Mantieni la cautela nell’esprimerti, perché potrebbero sfuggirti parole di troppo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei fortemente concentrato sul tuo percorso professionale, te ne rendi conto, vero? E’ chiaro che in questo periodo l’amore non ricopre un ruolo di primo piano nella tua vita o forse c’è un individuo che si diverte a metterti i bastoni fra le ruote. Tieni conto però, di fare attenzione specialmente nei rapporti che durano da tanto tempo.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, le costellazioni si stanno orientando verso la emancipazione, e tu ora sei desideroso di intraprendere attività nuove, diverse da quelle del tuo passato. Incroci benefici e trionfi modesti ti attendono.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, l’avvento di Mercurio nel vostro segno segna senz’altro un periodo proficuo: ci saranno nuove intese, emozioni intense e incontri significativi.

