Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 16 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 16 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari Arieti, Venere è nel vostro segno, e mi auguro possa apportare un prolungato slancio di entusiasmo nelle relazioni affettive e nei rapporti interpersonali. Alcuni di voi potrebbero sollevare obiezioni riportandomi di continue preoccupazioni e conflitti sul posto di lavoro. Tuttavia, ricordate, ciò è parte integrante della vostra esistenza – non vi è mai stato donato niente gratuitamente. Vi prometto che c’è molta più gratificazione nel raggiungere successi e conferme a seguito di un’ardua sfida. Per quanto riguarda le questioni legali, purtroppo Marte contrario potrebbe creare qualche ostacolo come d’abitudine.

Oroscopo del Toro

In questi tempi, il Toro è senza dubbio protagonista, sotto i riflettori non solo astrali, ma anche umani. È un periodo favorevole, come avevo anticipato già all’inizio della settimana, posizionando questo segno zodiacale al vertice delle previsioni. Aspettatevi sorprese ed eventuali contrasti da gestire. Da venerdì, Mercurio farà sentire la sua influenza positiva, fornendo il sostegno necessario per superare qualsiasi ostacolo.

Oroscopo dei Gemelli

Nei Gemelli, è fondamentale eludere le controversie professionali. Non ci sono ostacoli percepibili, tuttavia, sperimentiamo dei rallentamenti a causa dell’appena iniziato passaggio contrario di Mercurio, che indica l’imperativo di riesaminare alcuni patteggiamenti, o magari semplicemente di prendersi una pausa per riflettere prima di procedere con una decisione critica. Entro il 28esimo giorno del mese corrente, sarà chiaro quale percorso prendere. Anche in questo caso, è di primaria importanza.

Oroscopo del Cancro

Cancro, confido nel fatto che il tuo San Valentino sia trascorso in tranquillità. Devi comprendere che delle volte le tue stelle possono creare dei conflitti, possono far sì che ti senti incompreso. Tuttavia, dovresti cercare di tenere a freno la tua sensibilità. Un aspetto positivo è il ritorno del transito favorevole di Mercurio, un punto da non sottovalutare.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, il contesto astrale è propizio per te, non perdere l’opportunità. La posizione favorevole di Venere potrebbe risolvere dissidi amorosi e offrirti una soluzione imprevista. Questo positivo colpo di fortuna potrebbe emergere da situazioni insospettabili, inclusi rapporti con persone provenienti da altre città. Ricorda, inoltre, che l’influenza benefica di Giove è dalla tua parte.

Oroscopo della Vergine

Per coloro nati sotto il segno della Vergine, il transito di Mercurio può portare una certa agitazione. Potrebbero presentarsi delle necessità di rivedere i bilanci, o forse di elaborare nuove tattiche lavorative. Una revisione, infatti, era prevedibile e adesso è il momento di mettersi in moto. Fai attenzione, però, alla possibile insoddisfazione che potrebbe ostacolare la sfera affettiva.

Oroscopo della Bilancia

Ebbene, in questo periodo della Bilancia, con l’influenza carismatica di Giove, è fondamentale che ci sia un’accelerazione nelle attività lavorative. A quanto pare, le gratificazioni sono già iniziate a manifestarsi. Ma, Marte, ahimè, sembra essere poco favorevole e ci presenta una scenario di lotte. Indubbiamente ci sono delle sfide da affrontare o delle malinconie da superare. Magari la tua salute ancora non ha raggiunto il suo apice, ma rispetto a ciò che è stato, i progressi sono indiscutibili. Sì, hai fatto passi da gigante!

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione ha l’opportunità di beneficiare degli attuali influssi astrali. Infatti, Mercurio non si trova più in posizione sfavorevole, bensì propizia. Sarebbe davvero un dispiacere non sfruttare queste vibrazioni positive. Inoltre, la settimana in arrivo promette un’intensa rinascita a livello affettivo. Grazie al favore di Mercurio, saranno favorite anche l’elaborazione e la realizzazione di nuove idee e progetti.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario è simbolo di passione, grazia e carisma, un mix ideale per l’amore. Se non sei in cerca di una relazione, va benissimo, altrimenti approfitta di questo periodo favorevole. Sul fronte lavorativo questo periodo rappresenta uno di di attesa piuttosto che di certezze. Ma non preoccuparti, il successo arriverà presto, come dice Mary.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, grazie alla costante protezione di Mercurio, avrai successo nel campo lavorativo entro il 28. Falla però attenzione alle controversie generate da Marte in opposizione, che potrebbero aver fiaccato il tuo spirito. Nonostante i momenti di tensione, avresti sempre bisogno di un sostegno supplementare in amore, il quale continua a essere un susseguirsi di momenti positivi e negativi.

Oroscopo dell’Acquario

All’Acquario si preannuncia un periodo molto favorevole in ambito affettivo. Ottimo momento per chi aspira a intraprendere una nuova avventura del cuore. Incontri con individui che appoggiano i tuoi pensieri sono in vista. Aspettati piacevoli sorprese.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, con Mercurio nel vostro segno avete la porta della vittoria aperta davanti a voi. Molte delle sfide saranno superate e, come ribadivo nella giornata di ieri, in molti esclameranno “ho raggiunto l’obiettivo”. Questo periodo, dal 14 al 28, è un periodo che avevo già anticipato nelle pagine del mio libro, come pure nelle mie indicazioni generali. Si sta presentando un imprevisto positivo però, credo che per formalizzare accordi di lunga durata, sia opportuno attendere fino ai mesi di maggio e giugno. Nonostante ciò, le premesse sembrano molto promettenti.

