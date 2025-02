Ieri sera nella casa del Grande Fratello si è consumata una lite piuttosto accesa tra Mariavittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La prima è rimasta molto male per alcuni comportamenti assunti dai due suoi compagni d’avventura. I due, però, non sono apparsi molto propensi a comprendere il punto di vista della ragazza al punto da mandarla in confusione. Ad un certo punto, però, è stato un gesto di Luca Giglioli a compiere un gesto che ha indignato tutti.

Scontro tra Mariavittoria, Shaila e Lorenzo al GF

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello continua ad essere piuttosto teso. Ieri sera, mentre tutti i concorrenti erano seduti al tavolo intenti a cenare, Mariavittoria Minghetti ha richiamato l’attenzione di Lorenzo Spolverato per avere un confronto con lui in merito ad alcune cose sgradevoli che ha detto su di lei. Il giovane, però, non ne ha voluto sapere ed ha declinato l’invito a confrontarsi con la compagna d’avventura.

A quel punto è intervenuta Shaila Gatta la quale si è schierata dalla parte del suo fidanzato ed ha manifestato il suo disappunto nei riguardi di Mariavittoria, colpevole di aver detto delle stupidaggini sul loro conto. La Minghetti ha avuto come la percezione che a Shaila e Lorenzo lei non vada più bene.

Il gesto di Luca Giglioli che indigna tutti

La Minghetti è sembrata provata dal confronto, sta di fatto che ha rifiutato anche di mangiare. Ad un certo punto, poi, Giglio ha stuzzicato la coinquilina che era seduta proprio al suo fianco strofinandole prima sul braccio e poi sul collo una forchetta sporca di olio. Questo gesto ha fatto crollare Mariavittoria, che infatti si è alzata ed è andata via infastidita. Il comportamento di Luca Giglioli ha indignato il pubblico da casa che, infatti, ha dato luogo a tantissimi commenti sgradevoli nei riguardi del ragazzo, reputando il suo gesto davvero inopportuno e poco rispettoso.

