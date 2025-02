Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 12 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 12 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, avete certamente una forte passione, un desiderio ardentemente di amare e di ricevere amore in cambio. Pertanto, confermo un duplice sì per i vostri nuovi progetti e piani, specialmente con l’estate all’orizzonte. Come ho sempre detto, un Marte discordante potrebbe rappresentare qualcuno che ti contrasta. Allora, prestare attenzione alle possibili discussioni e non lasciarti coinvolgere in provocazioni, lasciale semplicemente scivolare.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro si appresta a realizzare imprese significative. Mi auguro che entro la fine di questa settimana non solo si pervenga a un poderoso ritrovamento di vitalità, ma che sia anche in arrivo un riconoscimento speciale. Dal 18 al 28 del mese, infatti, le stelle sono allineate favorevolmente. Allora siate pronti ad accogliere un cambiamento. E se per caso esistono questioni lavorative pendenti o incarichi in attesa di risoluzione, è probabile che si giungerà finalmente a una conclusione.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli la prospettiva è intrigante per quanto concerne l’amore. Il transito di Giove nel vostro segno porta con sé l’opportunità di sperimentare emozioni inedite. Sul fronte lavorativo, siete chiamati a creare qualcosa di innovativo, a esplorare strategie diverse rispetto a quelle del passato. Potreste inoltre trovarvi a gestire contratti non ancora risolti, o a confrontarvi con qualche disaccordo che coinvolge un ex collaboratore o un collega. E’ importante procedere con cautela e controllare le parole, per evitare di dire qualcosa di superfluo o inopportuno.

Oroscopo del Cancro

Nel cielo zodiacale, il segno del Cancro sta vivendo un momento di riflessione nell’amore. Come ho notato in precedenza, le relazioni salde continueranno a prosperare, tuttavia, c’è un bisogno di un gesto affettivo supplementare, soprattutto con l’arrivo della festa di San Valentino. Questo venerdì, dedicato all’amore, vorrei sollecitare tutti coloro che hanno una persona amata nata sotto il segno del Cancro a mostrare un po’ di cura extra, un attestato di affetto magari. Allo stesso tempo, ho un consiglio per i nati Cancro: cercate di essere meno critici, se possibile.

Oroscopo del Leone

Leone, stai riflettendo sulle recenti vicende passate. Come anticipato, la presenza di Mercurio in opposizione avrebbe generato un periodo di stasi, soprattutto necessario per riacquistare forza, durante le prime due settimane di febbraio. Tuttavia, a partire da venerdì Mercurio non sarà più in questa posizione contraria a te, il che ti consentirà di riprendere con un vigore straordinario. Infatti, a partire dalle 14:00, ogni pianeta sarà a tuo favore.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’astro d’argento, la Luna, giunge nel tuo segno in data odierna e tu ti trovi ad un bivio significativo. E’ tempo di prendere in mano le redini del tuo destino, di prendere decisioni importanti e di fare osservazioni significative. Il tuo spirito critico e autocritico ti contraddistingue, quindi, se riconosci degli errori commessi in precedenza, sarai tu il primo a volerli correggere. In questo periodo, infatti, l’attenzione deve essere concentrata soprattutto sulla sfera professionale, richiedendo un impegno ed una dedizione maggiori.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è importante cercare di gestire le proprie emozioni in modo meno severo. È ovvio che se hai avuto una relazione che non è finita bene o qualche incertezza del passato, al momento non ti sentirai completamente felice. Tuttavia, dato che il tuo campo professionale potrebbe portare dei cambiamenti significativi, ti consiglierei di concentrarti maggiormente su questo aspetto concreto della tua vita. Se riscontri problemi amorosi, prova a metterli da parte per il momento.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione sta attraversando un periodo in cui le responsabilità sembrano gravare maggiormente sulle sue spalle. In questi momenti, è particolarmente importante prestare attenzione ai rapporti interpersonali, soprattutto con Toro e Leone. Rimanere sereno potrebbe risultare sfidante.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario si lascerà avvolgere da un’atmosfera d’amore, risplendente sia nei rapporti di amicizia che amorosi. Attenderai gesti e parole affettuose sia da parte tua che da coloro che apprezzano la tua compagnia. Riguardo al lavoro, ci troviamo ancora su un terreno instabile, visto che attendi delle risposte. Come sappiamo, prima di maggio sarà complicato vedere una svolta in certi processi.

Oroscopo del Capricorno

Attenzione Capricorno, il lavoro potrebbe portare un po’ di tensione a casa, e questo potrebbe portare a dei disaccordi. Facciamo del nostro meglio per evitare di litigare, soprattutto per rispetto del giorno di venerdì, che è la giornata dei sentimenti e dell’amore.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è necessario prestare un pizzico di più attenzione al capitale. Recentemente potrebbe esser ne uscito più del previsto, forse per l’acquisto di qualcosa di piacevole. L’attenzione deve essere amplificata anche verso le questioni burocratiche. Sul fronte sentimentale, invece, le cose sembrano progredire in modo promettente.

Oroscopo dei Pesci

Come Paolo Fox, vi dico che l’arrivo di Mercurio nel segno dei Pesci coincide con il giorno di San Valentino. Pertanto, questo fine settimana potrebbe presentarsi dolce, ottimista e brioso per gli innamorati di tutte le età. Non perdete l’occasione per pianificare qualcosa di speciale con il vostro caro.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.