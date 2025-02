Questa sera, giovedì 6 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. In queste ore, però, ad animare la casa non ci hanno pensato i concorrenti, come capita spesso, bensì gli autori della trasmissione. Alcuni utenti del web hanno notato che nella notte sia accaduto qualcosa di piuttosto strano. Gli autori del GF hanno commesso un errore di distrazione finendo per lasciare i microfoni aperti nel bel mezzo di una discussione interna allo staff. Ecco cosa si è sentito.

La lite tra due autori del GF andata in onda per errore

A generare particolare sgomento in queste ore al Grande Fratello ci hanno pensato gli autori del programma. Nel bel mezzo della notte, mentre tutti i concorrenti erano intenti a riposare e ricaricare le batterie per affrontare una nuova ed esilarante puntata, alcuni autori hanno dato luogo ad una discussione.

Alcuni membri dello staff del GF hanno dimenticato di spegnere i microfoni con cui solitamente fanno le comunicazioni ai concorrenti facendo un vero e proprio show. Ad un certo punto, infatti, in casa si è udita una conversazione alquanto alterata tra due persone della produzione. I due in questione dibattevano di alcune mansioni da svolgere. Ad un certo punto, un uomo ha perso le staffe ed ha detto:

“Non stai facendo niente, adesso mi stai facendo inca**are dai, non stai facendo niente eh”.

La reazione del web e dei concorrenti del GF

Il video in questione è diventato virale in men che non si dica. Tanti sono stati gli utenti del web che hanno commentato in maniera divertita quanto accaduto. Ad ogni modo, subito dopo la gaffe, la regia del Grande Fratello si è resa conto dell’accaduto provvedendo a spegnere i microfoni ed interrompere la trasmissione della conversazione privata che si stava svolgendo in quel momento. Probabilmente gli autori credevano che, essendo ora tarda, nessuno si sarebbe accorto dell’accaduto, ma così non è stato. Gli unici a non rendersi conto di nulla sono stati proprio i concorrenti che, infatti, hanno continuato a dormire e non si sono lasciati minimamente scalfire da quanto accaduto.