Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 6 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 6 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Un caloroso saluto, Ariete. Si prega di essere all’erta per afferrare le opportunità che vengono, specialmente in campo amoroso. Il presente di Venere nel tuo segno indica un tempo di protezione o la ricerca di comfort. Pertanto, coloro che sono coinvolti in questioni di natura legale, finanziaria o lavorativa stanno cercando sostegno per risolvere i loro problemi. È necessaria un po’ di pazienza in questi casi.

Oroscopo del Toro

Per il Toro si prospettano giornate di ritrovata vitalità e dinamismo intenso. Dopo il 14 ci saranno variabilità più significative grazie all’influencia benefica di Mercurio. Se vi sono degli impegni che volgono al termine o incertezze su un progetto da portare avanti, queste energie cosmiche vi forniranno una sicurezza aggiunta. Questo evento astrale si manifesterà in pieno entro un paio di settimane.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, questo è un periodo fertile per avviare nuovi progetti e iniziative. Grazie all’influenza positiva di Giove, non avete più ostacoli rappresentati da Venere. Nei sentimenti, auspico un periodo di riconciliazione e per coloro che sono alla ricerca di una nuova storia d’amore, sentiranno una certa gratificazione.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, vi state facendo carico di grandi doveri e oneri, ma non vi preoccupate, questa non è una situazione negativa. Infatti, sia nel campo lavorativo che nelle questioni di legge c’è un raggio di speranza che comincia a farsi strada. Per cui, entro il mese di Maggio mi aspetto l’arrivo di alcune risoluzioni. D’altro canto, dovete prestare particolare attenzione alla sfera affettiva, dove sentimenti di gelosia e possibili incomprensioni dovrebbero essere tenute a bada e gestite con cura.

Oroscopo del Leone

Nell’oroscopo del Leone, le conquiste e successi possono anche richiedere una costituzione robusta dato che Mercurio suggerisce un certo allarme riguardo agli eccessi. Sarebbe preferibile, quindi, pianificare qualche momento di tranquillità e riposo. I sentimenti, in breve tempo, assumeranno un ruolo predominante su tutti gli altri aspetti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è fondamentale in questo periodo liberare un po’ di stress in eccesso. Si, lo so bene che ami organizzare e programmare tutto fino all’ultimo dettaglio. Concederti una vita vissuta alla giornata non è affatto semplice. Fino a questo momento hai dovuto approfittare di ogni singola opportunità che si presentava. Ma come ho anticipato nelle mie previsioni astrologiche, sono in dirittura d’arrivo delle soluzioni adatte a te.

Oroscopo della Bilancia

Cari amici della Bilancia, in questo periodo vi ritrovate un po’ meno pronti nell’ambito sentimentale. Che sia per via di impegni lavorativi eccessivi o per qualche incertezza che vi perseguita, è evidente che provate una certa resistenza a lasciarvi andare, specialmente se uscite da un’intensa difficoltà amorosa o una separazione. Per quanto riguarda la vostra attività professionale, fate molta attenzione: è importante che entro e non oltre il 14 del mese dimostriate il vostro valore e le vostre capacità.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la disarmonia con Mercurio induce a un periodo di instabilità per quanto riguarda la sfera lavorativa e finanziaria. Potrebbero emergere decisioni importanti da prendere. Nonostante ciò, il tuo segno è tra quelli che, superata la metà di febbraio, vivranno un rinascita nella vita affettiva. Mantieni la calma e vivi queste situazioni con serenità.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ti vien naturale abbandonarti a un’emozione, poiché sei una persona che vive i sentimenti in maniera molto viscerale. Pertanto, se c’è qualcuno che ti colpisce e risponde allo stesso modo ai tuoi sentimenti, fai di tutto per rimanere vicino. Gestire le questioni passate non rappresenterà un ostacolo insormontabile.

Oroscopo del Capricorno

Attenzione, Capricorno! Marte in opposizione può portare scompiglio nello sfera delle interrelazioni, soprattutto in ambito lavorativo dove, come ti avevo preavvertito qualche giorno fa, potrebbe esserci un contrattempo. Tuttavia, sono convinto che sarai in grado di affrontarlo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, richiede grande pazienza al momento.

Oroscopo dell’Acquario

Come potrai notare Acquario, cadere nella monotonia non è nella tua natura ed è per questo che nelle tue carte astrali vedo l’emergere la necessità di concedere uno spiraglio alle fantasie, di dedicarti ad un ambizioso progetto. Potrebbe esserci l’opportunità di un investimento in qualcosa che attrae la tua attenzione, che può variare da un veicolo come una moto o un’auto, o forse, in questo periodo, senti il desiderio di rinnovare il tuo aspetto acquistando un nuovo outfit. L’essenziale è che ti concedi un attimo di piacere e gratificazione, è assolutamente fondamentale.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, preparati per un periodo eccitante nella tua vita amorosa! A partire da sabato pomeriggio, Luna e Marte si allineeranno in un transito propizio per te. Quindi, se c’è qualcuno che stuzzica la tua curiosità o per cui provi un certo interesse, sarà un momento significativo per te. La luna sarà nel segno nel giorno di San Valentino, portando un cambiamento nell’aria sentimento. Avrai la possibilità di avere contatti favorevoli sotto ogni aspetto.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.