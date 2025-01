Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 1 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 1 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ho l’onore di informarti che devi dare priorità assoluta all’esplorazione di emozioni inedite, sensazioni magiche, nascenti affetti o al consolidamento di un sentimento preesistente. Così il cosmo ha deciso di focalizzare l’attenzione dei nati sotto il tuo segno zodiacale sulle questioni personali e familiari. Il pianeta Marte, come un avveduto gestore di ristorante, suggerisce una certa cautela nella gestione dei conti. Dal 18 aprile 2025, ci aspettiamo risoluzioni importanti, conferme e accordi.

Oroscopo del Toro

Sei Toro? Le condizioni del tuo periodo attuale sono legate alle tue esperienze passate e alcune questioni in sospeso richiedono la tua attenzione. Come ho già sottolineato in passato, l’anno 2024 ha presentato momenti di intensa lotta e possibilmente anche sofferenza. Ma non temere, questi hanno avuto la funzione di eliminare dalla tua esistenza ciò che non è essenziale. Ora è il momento di concentrarsi sugli incontri sentimentali significativi.

Oroscopo dei Gemelli

I nativi del segno Gemini potrebbero aver attraversato un periodo di lotta interiore, interroghendosi se proseguire su una determinata via o meno. Vi ricordo che l’inattività non è mai una buona guida, potrebbe farvi bene invece utilizzare questo tempo per pianificare nuove iniziative per il futuro. State però attenti, dal giorno 4, c’è anche un risveglio nel settore dell’amore.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, nell’ambito affettivo sembra aleggiare qualche ombra. Sembra che il vostro compagno non stia mettendo tutte le carte in tavola, o si stiano verificando delle distanze, giustificate o meno, che potrebbero essere problematiche. Consiglierei di affrontare la questione al più presto.

Oroscopo del Leone

Leone, il tuo oroscopo segnala un periodo molto fortunato per quanto riguarda lavoro, relazioni e amori, specialmente a partire dal 4 di questo mese. Un avvertimento importante è necessario però: attenzione al tuo fisico. Ti attendono impegni significativi e la tua presenza è richiesta in ogni momento della tua vita che richiede sforzo. Dunque, un briciolo di prudenza in più non guasterebbe.

Oroscopo della Vergine

Vediamo, Vergine. In questo periodo, la luna in opposizione potrebbe causare una lieve irritazione, soprattutto se sei stato affetto da disturbi occasionali o stagionali. Probabilmente, l’eccessiva quantità di impegni e lo stress che ne deriva hanno ristretto la tua capacità di agire liberamente. Ciò che devi cercare di riottenere, ora, è la pace interiore e la serenità.

Oroscopo della Bilancia

Attenzione, Bilancia! Non vi è un minuto da perdere, perché questo febbraio è dedicato al lavoro e al raggiungimento di successi personali. Tuttavia, non dimenticatevi delle altre sfere della vostra vita. Marte e Venere, in particolare, sono un po’ agitati e vi suggeriscono di prestare attenzione alle questioni del cuore, specialmente alla nostalgia.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il firmamento ci mostra una splendida Venere ed una Luna davvero ottima. Non perdere questa meravigliosa chance per pianificare un weekend che doni piacere e some serenità con la tua amata metà. Sarà fondamentale anche discutere certi argomenti con i familiari, questo è vitalmente importante se si parla di questioni riguardanti acquisti, proprietà o eredità.

Oroscopo del Sagittario

Pare che il Sagittario, nelle ultime 24 ore, abbia risentito di una certa irritazione e fatica. Sebbene tu abbia le individualità appropriate intorno a te, cercare di ridurre questo tuo nervosismo sarebbe la chiave. Tendi verso Domenica per una straordinaria rivincita. Il periodo successivo al 4 vedrà degli incontri sentimentali particolarmente affascinanti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ho l’impressione che tu abbia già preso una decisione significativa riguardante il tuo percorso professionale o la tua vita personale, e che in realtà hai diversi mesi per approfondire queste riflessioni. Vediamo anche che Marte in opposizione può creare qualche tensione o stress in determinate situazioni.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, sei nella lista dei segni zodiacali con un’alta probabilità di successo in amore. Ci saranno delle gratificanti piccole gioie, alcuni tra voi che ne hanno la possibilità potrebbero cedere alla tentazione di fare un acquisto da tempo desiderato. Grazie alla presenza di Mercurio nel vostro segno, vi aspettano autentiche amicizie e promettenti progetti per le coppie più giovani.

Oroscopo dei Pesci

Abbandonarsi ad un sentimento attualmente si presenta meno arduo e notevolmente affascinante, grazie a questa luna che si trova nel segno della Venere e che continua ad influenzare il tuo campo zodiacale. Ci sono grandi possibilità di vivere un’intensa passione e di chiarire eventuali problemi. Sii cauto però con i segni Cancro e Bilancia.

