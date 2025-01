Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 31 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 31 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ho una notizia positiva per te: il prossimo fine settimana ci sarà un’atmosfera favorevole. Come ho anticipato in passato, dall’4 avremo l’influenza positiva di Venere nel tuo segno. Certo, gestire le sfide lavorative può risultare arduo con l’influenza di Marte, tuttavia, tu sei noto per la tua resilienza e tenacia. Queste qualità, potrai esprimerle in modo esemplare in questo periodo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Per il segno del Toro, il venerdì sarà un momento propizio per vivere i sentimenti in modo più intenso. In aggiunta, la domenica promette di essere una giornata estremamente favorevole per gli incontri, quindi consiglio di pianificarla con anticipo. Non dimenticare di prestare maggiore attenzione al tuo benessere fisico in questo periodo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, stanco di gennaio? Non preoccuparti, febbraio promette di essere un periodo promettente per le tue relazioni personali. Il periodo di fermo che hai vissuto a livello sentimentale in gennaio, la stella dell’amore si prevede che risplenderà più luminosa nel mese del cuore. Inoltre, ti faccio presente che anche la sfera lavorativa necessita di una solida base, perciò sei chiamato a puntare su nuovi progetti o obiettivi fino al prossimo mese di maggio.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, sento un’aura di agitazione intorno a voi. Non lasciate che il nefasto insetto della gelosia si infiltri nella vostra vita amorosa, specialmente se vi trovate a gestire rapporti che già stanno barcollando. Per quanto riguarda il vostro percorso lavorativo, è necessario un’iniezione di dedizione. Le stelle prospettano un futuro promettente, con Giove pronto a entrare nel vostro segno in pochi mesi, donandovi successo e prosperità.

Oroscopo del Leone

Leone, nella tua visione, non esiste la sconfitta: il solo metterti in gioco è per te un’audacia straordinaria. E grazie all’aiuto degli astri, le possibilità di fare un errore sono ridotte. In particolare, a partire da febbraio, l’intervento di Venere sarà ancora più marcato, riguardando anche le questioni sentimentali.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sono certo che sarai lieto di dire addio a gennaio, poiché il mese ti ha creato una serie di problemi e disarmonie. È evidente che anche la tua sfera amorosa necessita di più tranquillità e, fortunatamente, l’astrologia prevede un miglioramento della situazione.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia si vede affrontare un ostacolo, come nel cercare di recuperare tempo andato perduto, in particolare nel campo lavorativo. Potrei infatti affermare che in questo periodo, i nati sotto il segno Bilancia percepiscono l’amore come un elemento non essenziale. In alcuni casi, si ravvisano addirittura delle condizioni che non sono più accettabili e che non possono più essere tollerate.

Oroscopo dello Scorpione

Quando lo Scorpione si dedica con assoluto impegno, i risultati non tardano ad arrivare. In questo periodo, infatti, gode del benefico influsso di Marte e Saturno, uniti in un favorevole aspetto. Perciò, nonostante ci siano stati recentemente alcuni momenti di tensione causati dalla Luna in dissonanza, soprattutto negli ultimi giorni, ci sono tutte le premesse per un forte e positivo recupero!

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittario, c’è qualcuno nel tuo campo visivo che cattura la tua attenzione, desideri emergere tra innumerevoli malintesi e farti valere, vero? Bene, febbraio sembra essere il momento ideale per farlo. A partire dal 4 avremo il sole, Venere sarà al tuo fianco e anche Giove, nonostante si trovi in opposizione, non porterà grossi disastri. Tuttavia, è importante sottolineare che alcuni nodi non sono ancora stati sciolti. In passato, avevo fatto riferimento a dei ritardi nella sfera lavorativa: per affrontarli, avrete bisogno di tenacia, risolutezza e, soprattutto, di una buona dose di pazienza.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, vi attendo con un 2024 dinamico, soprattutto per coloro più baciati dalla fortuna! Si registrano già dei cambiamenti significativi nella vostra sfera domestica e probabilmente è in arrivo un miglioramento professionale. Tuttavia, vi avverto, Marte in opposizione richiede prudenza: la pazienza rischia di scarseggiare. Per quanto riguarda le questioni sentimentali, chi tra di voi ha riserve e dubbi, molto probabilmente, li farà emergere chiaramente già nel mese di febbraio.

Oroscopo dell’Acquario

Sotto il segno dell’Acquario, la luna compie il suo transito, adornando il cielo splendidamente. Mercurio, con la sua energia vibrante, ti a sostegno, ti aiuterà a superare una sfida. Riveli infatti una carica vitale straordinaria in questo periodo.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, l’astro luminoso che ci accompagnerà nel tuo segno, fomenterà sentimenti autentici e un impulso di esprimere te stesso in contesti diversi da quelli a cui sei abituato. Inoltre, è alle porte un weekend carico di gioia. Il consiglio più grande che posso darti è di riconnetterti o forse avvicinarti per la prima volta a qualcuno di particolarmente significativo per te. L’importanza dell’amore viene ristabilita dopo un finale d’anno difficile. Ora è il momento di ricuperare ciò che sembrava perduto.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.