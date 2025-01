La puntata del 27 gennaio del Grande Fratello potrebbe essere caratterizzata da un colpo di scena inaspettato. L’esito del televoto, infatti, potrebbe implicare l’eliminazione di uno dei protagonisti di questa edizione del reality show. Vediamo tutto quello che succederà.

Le anticipazioni del Grande Fratello: eliminazione a sorpresa e scontro Helena-Zeudi

Questa sera, lunedì 27 gennaio, ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello. In tale occasione vedremo che numerose saranno le tematiche che verranno affrontate. Partendo dal televoto, attualmente ci sono in nomination sei persone, ovvero: Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Iago Garcia, Stefania Orlando, Luca Calvani e Amanda Lecciso. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa del GF. Ebbene, stando a quanto si vocifera sul web, pare proprio che la persona che rischia maggiormente sia proprio Lorenzo.

Quest’ultimo è stato uno dei protagonisti indiscussi di tutta questa edizione del programma. I triangoli amorosi in cui si è invischiato gli hanno permesso di essere sempre al centro dell’attenzione. Tuttavia, pare che il suo tempo sia finito, in quanto molti sondaggi lo danno per sfavorito. Sarà davvero lui a dover abbandonare la casa del Grande Fratello questa sera? Lo scopriremo nella puntata che andrà in onda.

Intanto, nella messa in onda del GF del 27 gennaio ci sarà spazio anche per altri argomenti. Nello specifico, ci sarà uno scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due si erano avvicinate un po’ di tempo fa, ma ad un certo punto il vento è cambiato. Questa sera, dunque, le due ragazze avranno un faccia a faccia senza esclusione di colpi durante il quale potranno dirsi tutto quello che pensano l’una dell’altra.

Cambio programmazione per il GF: quando e perché

Tra le altre cose degne di nota in merito al Grande Fratello, c’è da dire che il programma si accinge a vivere un nuovo cambio di palinsesto. In vista della nuova edizione del Festival di Sanremo 2025, infatti, il programma condotto da Alfonso Signorini subirà una modifica importante. Per evitare lo scontro diretto con la kermesse canora, infatti, la trasmissione non è presente nei palinsesti Mediaset nel corso della serata di giovedì 13 febbraio. A quanto pare, dunque, l’azienda ha deciso di non scontrarsi con il festival.