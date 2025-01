Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello c’è stata una lite molto accesa tra Luca Calvani, Tommaso Franchi e Luca Giglioli detto Giglio. In particolar modo, il primo non ha gradito le nomination ricevute dai sue compagni d’avventura, ragion per cui ha deciso di sbottare contro di loro manifestando il suo malcontento.

Il malcontento di Luca Calvani verso Tommaso e Giglio dopo il GF: cosa è successo

Luca Calvani ha avuto uno sfogo dopo la puntata di ieri del Grande Fratello. Il concorrente non ha apprezzato il comportamento di Tommaso e Giglio che hanno deciso di nominarlo in maniera palese durante la messa in onda. Luca si è soffermato sul fatto che i suoi compagni d’avventura abbiano preso questa decisione a seguito di una sua semplice battuta fatta durante la puntata.

In realtà, però, Giglio e Tommaso hanno palesato l’esistenza di altri motivi che li hanno spinti ad optare per mandare in nomination proprio Calvani. Nello specifico, Franchi ha dichiarato di aver agito in questo modo poiché non ha gradito il fatto che il coinquilino abbia fatto la spia rivelando il segreto di Lorenzo Spolverato che, di conseguenza, ha messo in difficoltà anche loro. Giglio, dal canto suo, ha cercato di mostrare un atteggiamento un po’ più pacato e aperto al dialogo.

Clima teso in casa, nessun segno di riavvicinamento

Ad ogni modo, la discussione si è protratta per diverso tempo e Luca ha continuato a restare fermo sulla sua posizione, convinto del fatto che i due compagni d’avventura non abbiano agito in maniera corretta. Lui, infatti, malgrado alcune cose che sono successe, non ha mai pensato di nominarli, pertanto, è rimasto profondamente deluso. Secondo Calvani, inoltre, Tommaso e Giglio hanno dimostrato di non avere carattere optando per questa scelta che, in un certo senso, ha definito come la più “comoda”. Tra i tre, dunque, il clima è rimasto piuttosto teso, ci sarà una riappacificazione?