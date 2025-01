Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 24 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 24 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Un fine settimana significativo è alle porte per le emozioni dei nati sotto il segno dell’Ariete, in quanto sono supportati da una luna propizia. Il cielo attuale è propizio per coloro che desiderano esprimere il loro amore. Dal punto di vista finanziario, tuttavia, Marte consiglia cautela, specialmente se ci sono questioni pregresse da sistemare.

Oroscopo del Toro

Toro, è il momento di esprimere le tue idee interiori. In sostanza, agisci come agisci sempre. È importante sottolineare che gli astri ti supportano, un periodo molto fruttuoso per chi è alla ricerca di risposte sul piano professionale o affettivo. La Vergine e il Cancro sono i segni che ti offriranno un responso.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, si prevede una luna contraria che può portare un po’ di stress. Se nella vostra relazione avete difficoltà, dovrete agire con prudenza. Tuttavia, ricordate, non si tratta di nulla che non si possa affrontare. Siamo consapevoli che in questi tempi, le questioni lavorative e pratiche possono influenzare persino le connessioni più solide.

Oroscopo del Cancro

Nel segno del Cancro, finalmente si sta ristabilendo l’armonia sia a casa che sul posto di lavoro. Gli attriti generati da Mercurio in passato hanno provocato dei momenti di tensione, al punto da farti pensare che la soluzione migliore fosse quella di allontanarti. Tuttavia, come accennavo precedentemente, è il momento di recuperare serenità e tranquillità.

Oroscopo del Leone

Il Leone si troverà ad avere successo in una sfida, grazie al suo costante impegno nel mantenimento della sua forma fisica. I pianeti Venere e Giove si trovano in una posizione molto favorevole, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Perciò, gli appuntamenti e gli incontri assumono una rilevanza particolare in questo periodo. Grazie al tuo fascino, che in questo periodo si intensifica, troverai benefici non solo nella vita affettiva, ma anche in ambito lavorativo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, può apparire come se avessi messo in soffitta ogni singolo evento del passato, ma ovviamente non è così perché tutto è ancora lì, ben impresso dentro te. Perciò, mio consiglio è di non lasciarti intrappolare da pensieri annosi che potrebbero portare complicazioni inutili e impedirti di vivere serenamente, soprattutto sul fronte sentimentale. Verso la primavera la situazione migliorerà, quindi tieniti forte.

Oroscopo della Bilancia

Nel segno della Bilancia, riscontri di sicurezza potrebbero non essere immediati. Febbraio potrebbe essere il mese ideale per presentare una tua iniziativa. Presta attenzione alle osservazioni degli altri; puoi affermare di non dar peso alle parole altrui, ma in effetti, i tuoi sentimenti rispondono sia alle sensazioni interne che a ciò che senti. A volte, può essere benefico prendere un po’ di distanza.

Oroscopo dello Scorpione

Cari Scorpione, Venere vi guarda con occhi benevoli, prospettandovi incontri graziosi. Mettete da parte i preconcetti, questo consiglio è diretto principalmente ai cuori indipendenti e a coloro che hanno attraversato un periodo difficile. Non bisogna avvicinarsi a nuove esperienze con pregiudizi. Se si presenta l’occasione di una nuova avventura sentimentale, abbracciatela e vivetela nel modo più appagante possibile.

Oroscopo del Sagittario

Comprendo, Sagittario, che l’attuale situazione di Giove non abbia agevolato i tuoi rapporti professionali. Può darsi che tu abbia avanzato una proposta però non hai ancora ricevuto un feedback. Tuttavia, c’è un’opportunità in arrivo nel settore sentimentale. Venere indica che è giunto il momento di esprimere i tuoi sentimenti.

Oroscopo del Capricorno

Domenica, con la Luna nel Capricorno, è il momento perfetto per affrontare argomenti di rilievo ma anche per lasciar spazio all’inventiva in ambito sentimentale. Tuttavia, un consiglio per voi: procedete con cautela e ponderate bene le persone con cui entrate in contatto. Ricordate, un passo in avanti, uno indietro.

Oroscopo dell’Acquario

Nativi dell’Acquario, questo periodo vi è particolarmente favorevole a consolidare le unioni affettive. A livello professionale, potrebbero emergere resistenze alle quali vi invito a non mollare e a proseguire nonostante le difficoltà. Fortunatamente, non vi manca la determinazione.

Oroscopo dei Pesci

Intensi progetti sono in fase di lancio per i Pesci nel secondo semestre dell’anno. Tuttavia, già da questo mese gli astri prevedono eventi significativi quali una riconferma o un incontro che potrebbe essere prettamente professionale o romantico. Non perdere l’entusiasmo se hai affrontato difficoltà nel periodo tra novembre e dicembre: presto riuscirai a superarli e il tuo oroscopo risulterà estremamente positivo. Queste previsioni sono particolarmente favorevoli per coloro che sono alla ricerca di nuovi sentimenti d’amore.

