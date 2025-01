Continuano i colpi di scena a Uomini e Donne. Nel corso della registrazione che è stata effettuata ieri, mercoledì 22 gennaio, si è parlato come sempre di Trono Classico, di Trono Over e anche del Trono speciale di Tina Cipollari. Non sono mancate discussioni molto accese, decisioni, parole forti e poi è tornato lo speed-date.

Ritorni al Trono di Tina Cipollari, nuove coppie e liti

Le anticipazioni di UeD relative alla scorsa registrazione rivelano che per Tina Cipollari è tornato un corteggiatore che era sceso un po’ di tempo fa e la dama ha accettato di uscirci per una cena. Diego e Giada hanno iniziato una frequentazione, così come Sabrina che è uscita con un nuovo cavaliere.

Al Trono Over è nata una nuova coppia formata da un uomo che prima usciva con Gloria e un’altra dama del parterre. Erika è uscita con un nuovo cavaliere con cui ha avuto una certa intimità. In studio, però, mentre lei si è detta presa da lui, quest’ultimo ha svelato di non aver provato nulla. tra i due, così, c’è stata una discussione molto accesa.

Accuse spinte e Francesca messa in discussione a Uomini e Donne

Morena e Claudia, poi, hanno avuto una discussione accesissima. La prima ha dichiarato di aver sentito la seconda parlare male di lei con la redazione e, nello specifico, invitarla ad avere rapporti intimi per rilassarsi un po’. Cristina, dal canto suo, ha chiuso la conoscenza con il cavaliere che stava frequentando in quanto non ha gradito il fatto che lui abbia rivelato cosa ci sia stato tra di loro.

Passando alle dinamiche del Trono Classico, invece, Gianmarco Steri ha conosciuto 10 nuove ragazze mediante il metodo dello speed-date. Dopo aver parlato con le dame ha scelto di tenerne solamente due. In merito a Francesca Sorrentino, invece, la giovane è stata raggiunta in camerino da Gianmarco, il quale era rimasto male per alcune cose accadute durante la registrazione di ieri. Il ragazzo ha ammesso di vedere la tronista piuttosto fredda nei suoi riguardi, lei ha provato a smentire e, alla fine, tra i due c’è stato un chiarimento.