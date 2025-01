Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 21 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 21 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, le astralità del giorno ti vedono pervaso da una moltitudine di riflessi, a causa di un satellite lunare che non ti è amichevole. Tuttavia, ciò non è indice che tutto stia andando storto. Esiste solo una notevole necessità di sistemare vari aspetti sentimentali. Da non sottovalutare che, a partire dal mese di febbraio, le energie si rinnoveranno favorevolmente.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro si trova di fronte ad una decisione sull’opportunità di proseguire o meno un certo sodalizio. Una decisione significativa si profila all’orizzonte in Febbraio. Quelli che si lasceranno vedere, che non esiteranno a mettersi in luce, riscuoteranno considerevoli benefici. C’è infatti l’influenza di Venere che torna in gioco.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’allineamento favorevole tra Sole e Luna in tarda mattinata è un segnale positivo per te. Non credere di aver procrastinato un progetto per mancanza di volontà o attività, poiché sei una persona con notevole energia. Potrebbe essere che ci sia ancora qualche aspetto da rifinire o modulare.

Oroscopo del Cancro

Il segno del Cancro sta attraversando un periodo di fatica, potrebbe essere dovuto all’influenza della Luna opposta. La mia raccomandazione sarebbe quella di lasciare alle spalle i momenti amari del passato. È noto che i nati sotto questo segno tendono a rivolgere lo sguardo indietro con una certa frequenza.

Oroscopo del Leone

Leone, capita che tu possa trascorrere la giornata all’insegna dell’intensità, e forse arrivare a fine giornata con un po’ di irritazione. Naturalmente, il tuo segno zodiacale ti dona la capacità di gestire autonomamente le questioni. Tuttavia, pur essendo un segno che raramente chiede aiuto, un piccolo incremento di collaborazione, sia in ambito familiare che lavorativo, potrebbe migliorare notevolmente la situazione.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sei consapevole del fatto che stai attraversando un periodo di cambiamento, ma stai anche gettando le basi per un futuro prospero a partire da maggio. Ovviamente, l’oroscopo varia per ognuno di noi. Tuttavia, mi sembra evidente che vi siano decisioni importanti da prendere. Si farà avanti un po’ di malinconia, che però verrà poi messa da parte. In ogni caso, l’amore sarà al centro della tua vita a partire da febbraio.

Oroscopo della Bilancia

Cari Bilancia, il favorevole influsso del Sole potrebbe favorire un rinnovato senso di pace. Saturno, nel frattempo, contribuirà ad illuminare il tuo ruolo in un particolare contesto. È doveroso notare però che l’aspetto fisico potrebbe risentire di recenti stress: ciò potrebbe renderti stanco al calar della sera.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ti attende una fase carica di intensità. Se in passato hai vissuto un distacco o qualche tipo di complicazione, è il momento di lasciarla andare. Il potere dell’astro lunare oggi si attiva nel tuo segno, offrendoti la possibilità di vivere sentimenti eccezionali e perfino di sognare avvenimenti che potrebbero manifestarsi nella realtà.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sei consapevole che nell’esistenza la trasformazione è fondamentale. Questo è evidente particolarmente nei momenti di difficoltà, quando il tuo approccio si traduce spesso in un allontanamento dal fulcro del problema, magari pianificando un breve soggiorno altrove. Guardare in maniera differente l’evento può offrire soluzioni rapide ai tuoi problemi. È essenziale notare che febbraio avrà un significato cruciale per gli affetti romantici. Pertanto, per coloro che hanno sperimentato un periodo turbolento, vi sarà la possibilità di riallacciare i fili spezzati.

Oroscopo del Capricorno

Non posso sottolineare abbastanza quanto il Capricorno sia persistente, risoluto e testardo. Molte volte, questo è un aspetto che sottolineo. Tuttavia, vi sono giorni o addirittura intere settimane in cui quest’ultimo desidererebbe alleggerirsi da certi pesi. Spesso ricordo al Capricorno che stando inattivo non trova pace, di conseguenza, la chiave sarebbe trovare un compromesso, un nuovo equilibrio. Questo processo dovrebbe iniziare a febbraio e proseguire oltre. Le relazioni amorose che non aggiungono valore alla sua vita, verrebbero messe da parte.

Oroscopo dell’Acquario

In qualità di Paolo Fox, prevedo per i nati sotto il segno dell’Acquario un periodo di calma e pace. Gennaio e Febbraio si delineano come momenti cruciale per la vostra vita sociale e sentimentale. È il periodo giusto per chiare definizioni in una relazione. Inoltre, sembra che di recente abbiate fatto una conoscenza influente.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, posizionate le vostre energie sulla seconda metà del giorno, nel momento in cui la Luna tenderà a formare un aspetto ottimale con Venere. C’è la necessità di risolvere alcune questioni spinose, magari di natura legale. Ma non abbiate paura, perché più progrediremo verso la bellissima stagione della primavera, e più le cose miglioreranno. Sarà un periodo favorevole per recuperare sul fronte dei sentimenti.

