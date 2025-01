Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 20 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 20 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, iniziamo con una certa lentezza, è fondamentale evitare di innescare discussioni nel contesto professionale, soprattuto considerando l’opposizione di Mercurio fino al 28. Fai attenzione, però, dal 29 ci sarà un ritorno ad un clima di maggiore stabilità che potrebbe spingerti ad agire con impulsività.

Oroscopo del Toro

Sembra che il Toro, proprio ora, stia prendendo coscienza di ciò che ho continuamente sottolineato negli ultimi mesi: non bisogna rimembrare le storie d’amore terminate nel 2024. Certamente, non bisognerebbe rimpiangere nulla, perché, anche se con un certo fastidio e, per alcuni, con dolore, lo scorso anno ha bandito tutto ciò che appariva incantevole ma non lo era. Possiamo inequivocabilmente voltare pagina e confrontarci con sentimenti reciprocamente positivi. Ma è cruciale considerare anche gli aspetti tangibili, come ad esempio la gestione delle finanze.

Oroscopo dei Gemelli

Attenzione Gemelli, vi attendono giorni di significativa rilevanza. Come ho anticipato, ci saranno progetti che prenderanno forma a partire da maggio. Pertanto, sin da subito, vi suggerisco di mettervi in contatto con individui che possono esservi d’aiuto nel risolvere una questione o, ma questo è semplicemente un consiglio, nell’avviare qualcosa che possa risultare positivo in ambito affettivo. Aspettatevi delle novità interessanti.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, in questo periodo potreste sentirvi leggermente oppressi, i passati ricordi possono ferire. Siete un segno incline a rivivere il passato, spesso perdendovi in esso e trascurando il futuro. Puntate sulle relazioni sincere e autentiche, cercate il sostegno dei segni zodiacali compatibili come i Pesci, Toro, e Scorpione, che possono essere i protagonisti nella vostra vita in questa fase.

Oroscopo del Leone

Leone, le sole inquietudini che potrebbero insorgere provengono dal settore economico. Ora, focalizziamo l’attenzione sull’affetto. Vorrei incitare coloro che portano un cuore libero a scrutare con attenzione il proprio panorama sentimentale, poiché febbraio, marzo, aprile e maggio si prospettano come periodi estremamente positivi. Naturalmente, coloro che sono già impegnati in una meravigliosa relazione hanno buone probabilità di rafforzarla. Di conseguenza, situazioni sentimentali non formali sono destinate a diventare condivise pubblicamente.

Oroscopo della Vergine

Care Vergini, noterete un significativo cambiamento positivo: gli antagonisti nella vostra esistenza stanno perdendo influenza. Tuttavia, ciò non significa che vi sottraete completamente a situazioni contrastanti. Infatti, Saturno e Giove stanno formando un aspetto di tensione. Per questo motivo, risulta fondamentale riconoscere cosa veramente bramate nel vostro cuore e fare del vostro meglio per scoraggiare litigi e discordanze.

Oroscopo della Bilancia

Una necessità primaria per la Bilancia è ora quella di ritemprare il proprio spirito e affrontare con coraggio le varie difficoltà che sembrano oscurare questo particolare periodo, includendo possibili tribolazioni connesse a un individuo a te speciale. L’essenza del messaggio è questa: è fondamentale esercitare la forza non solo per te stesso, ma anche per coloro che ti circondano. In tutto questo, sappi che l’amore riceve i favori astrali.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è fondamentale per te comprendere che nelle fasi fortunate, la positività viene riacquistata e si presenta anche l’opportunità di progredire in progetti sia lavorativi che personali. Gradualmente, è possibile riprendersi le opportunità mancate nel passato.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, attenzione, quando l’amore diventa monotono, potrebbero sorgere problemi. È fondamentale introdurre novità, variare, proporre attività gradevoli. Questa giornata sarà favorevole per l’attività sociale.

Oroscopo del Capricorno

Il lavoro per i Capricorno richiede un’attenzione speciale in questo periodo e si percepisce in voi un desiderio di optare per decisioni differenti rispetto al solito. Prevedo che nelle prime metà dell’anno si presenterà una svolta decisiva che esigerà la vostra considerazione da subito.

Oroscopo dell’Acquario

In questo periodo l’Acquario sta vivendo una fase positiva, grazie al suo corredo di idee, particolarmente brillanti e soddisfacenti. È fondamentale non frenare la propria sfera di potenzialità. Inoltre, è da sottolineare che oggi la posizione di Sole e Luna è alquanto propizia: questo potrebbe significare il sorgere di incontri significativi.

Oroscopo dei Pesci

Acquario, nei prossimi mesi si prospetta un’ampia opportunità di successo e di risoluzione di eventuali problemi personali o lavorativi. Non possiamo negare che ci sia ancora una battaglia in corso, ma si sta lentamente delineando un quadro di idee promettenti che sono ancora in fase di sviluppo. Mercurio nel tuo segno indica questioni lavorative, forse discussioni legali e interazioni con professionisti che potrebbero aiutarti a risolvere un problema. Ci sono molte aree che richiedono la tua attenzione per una revisione, una riscrittura e, più importantemente, una conferma entro le prossime settimane.

