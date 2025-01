Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 19 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 19 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, oggi la Luna si trova in opposizione: è consigliata dunque molta cautela. La giornata non presenta particolari intoppi, tuttavia c’è la possibilità di avvertire piccoli fastidi, anche di natura fisica. Evita di restare sveglio fino a tarda notte.

Oroscopo del Toro

Le stelle sono favorevoli, Toro, e rimango convinto che gennaio sarà un momento decisivo per risolvere quelle questioni che non funzionano, comprese quelle di cuore. Non aspettare, prendi l’iniziativa.

Oroscopo dei Gemelli

Nella vita dei Gemelli è giunto il momento di affrontare le questione complesse. Il considerato pianeta Giove agisce a tuo sostegno, e ti ritrovero come un sarto impegnato nella fase di preparazione del capo, ancora prima della cucitura finale. Trovandoci in questo momento cruciale, le ultime rifiniture potranno essere aspettate per la seconda metà dell’anno. Però confida in me, questa attesa porterà ad un risultato positivo. Ogni azione che intraprenderai entro maggio, contribuirà a delineare il tuo successo.

Oroscopo del Cancro

Qui parliamo di Cancro, il segno che in questo periodo potrebbe avvertire una sudetta fragilità emozionale. È complice Mercurio, in opposizione, che non sembra essere un alleato. Tuttavia, dalla data del 29, auspico un miglioramento, una sorta di pausa benefica. È possibile che si sia dibattuto molto recentemente, ma il mio consiglio è di prendere le distanze da contesti o ambienti che non risonano più con te.

Oroscopo del Leone

Caro Leone, il periodo attuale sarà molto favorevole per i sentimenti, portando con sé tanta energia positiva. Potrebbe addirittura nascere una relazione sentimentale da un semplice flirt o da una piacevole amicizia che avrà inizio in questi giorni. A partire da febbraio, queste nuove dinamiche potrebbero evolvere e consolidarsi. Quindi, evita di chiuderti in te stesso, il periodo è propizio per aprirti agli altri!

Oroscopo della Vergine

Come Paolo Fox, sottolineerei che per la Vergine si profila un periodo ricco di iniziative, nonostante recenti turbolenze causate dall’influenza di Saturno ostile e di un Giove irrequieto. Sul piano economico-legale potrebbero esserci dei contrattempi, probabilmente dovuti a un eccesso di audacia.

Oroscopo della Bilancia

Nella giornata di oggi, la Bilancia gode del favore della Luna nel segno di Venere, rendendo più agevole parlare di affetti e sentimenti. Purtroppo, come anticipavo nella giornata precedente, emergono delle questioni legate al benessere fisico. Può darsi che non ti senta pienamente in forma o che tu debba assistere una persona cara nell’affrontare delle difficoltà.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione ispira l’idea che l’amore autentico porta con sé alcuni conflitti. È palese que il carattere passionale di questo segno, sostenuto dal pianeta Marte, sia leggermente attratto dai disaccordi o che tenda comunque a instaurare legami con individui dai rapporti un po’ tempestosi. Ciò che conta davvero è la l’essenza dei sentimenti. Il transito astrale della giornata promette delle voci emozionali.

Oroscopo del Sagittario

Nello zodiaco del Sagittario, non sei sicuramente uno che rimane inattivo. Tuttavia, considerando il fatto che stai aspettando delle risposte che non dipendono da te, potresti trovarti in una situazione in cui hai meno da fare e più tempo per pensare intensamente in questi giorni. Cerca di non riversare le tue tensioni.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il transito di Mercurio nel tuo segno zodiacale ti infonde logica e determinazione. Ma, occhio alla sfera sentimentale, dove sarebbe preferibile lasciare spazio all’istinto. Persistono ancora alcuni dissapori con membri della famiglia e parenti stretti.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli Acquario, l’amore diventa un pensiero predominante e non è esclusa l’eventualità di un fidanzamento. Per coloro che sono già immersi in una relazione, è il momento per concepire progetti ambiziosi. Grazie all’influenza benefica di Venere a inizio febbraio, avranno la grinta e la sicurezza necessarie per affrontare qualsiasi sfida.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, avete ancora Venere che transita nel vostro segno zodiacale, favorendo un periodo astrale più benefico, specialmente per gli incontri. Questo mese mostrerete grande entusiasmo e coraggio nell’affrontare nuove situazioni, sia nella vita personale che professionale. Come ho già sottolineato in precedenza, il vostro oroscopo per quest’anno si differenzia notevolmente da quello dell’ultimo trimestre dello scorso anno. Adesso siete più distanti dalle tensioni e controversie. Persistono alcune difficoltà riguardanti patrimoni e questioni economiche, ma Giove vi suggerisce di mantenere la calma e la pazienza. Anche in tali questioni, i mesi a venire saranno più favorevoli.

