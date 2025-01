Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 17 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 17 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Sotto l’egida di un cielo avvantaggiato, Ariete, puoi affidarti a stelle come Giove, che ti sorride, e Venere, che si sta avvicinando al tuo segno – ne discuterò in dettaglio a breve. Questa é un’ottima fase per avanzare progetti di grande portata, soprattutto in campo finanziario. Dal 29, poi, molte questioni avranno finalmente una soluzione chiara – non ti resta che essere un po’ paziente.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, in questa giornata la Luna risplende favorevolmente su di te, testimonianza della tua grande tenacia. Nel campo affettivo, sei consapevole delle parole giuste e delle azioni corrette da intraprendere. Tuttavia, se qualcuno dovesse tardare nel dare una risposta, o se avvertissi che sta giocando con i tuoi sentimenti, non temere, perché nel mese di febbraio avrai la possibilità di esprimere i tuoi pensieri.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, presto non avrete più Saturno ad ostacolare la vostra strada. Considerando che Giove si trova nel vostro segno, ciò favorisce la pianificazione di progetti che si realizzeranno pienamente dalla primavera in avanti. Nell’immediato potreste sentire come se le vostre mani fossero legate, ma questo vi dà l’opportunità di concepire piani meravigliosi per il futuro. Riguardo all’amore, mantenete la calma e la lucidità.

Oroscopo del Cancro

Per i nativi del segno zodiacale del Cancro, il fine settimana sembra estate favorevole. L’amore sta richiedendo attenzione e protezione, ma Venere arriva in loro soccorso, specialmente per quelli che si sentono soli. Coloro che hanno vissuto delusioni da un cerchio di amici o che erano convinti di possedere della compagnia piacevole che, invece, ha deluso le loro aspettative, possono finalmente prendere una nuova direzione e dedicare il loro pensiero ad altre dinamiche.

Oroscopo del Leone

Leone, le tue virtù non sono mai in discussione. Spesso, sono gli individui che ti stanno intorno a non sprigionare l’energia al massimo. Tuttavia, dal mese di febbraio avrai Venere dalla tua parte. Non esitare, procedi con determinazione, potresti fare degli incontri gradevoli inaspettati. L’amore potrebbe anche rifiorire nei tuoi sentieri.

Oroscopo della Vergine

Finalmente sono lieto di comunicarti, Vergine, un aspetto positivo nel tuo oroscopo. Come menzionavo precedentemente, se ti sei imbattuto in qualche complicazione, potrebbe essere il risultato di aver osato al di là dei limiti. Forse il tuo desiderio di mutare la situazione ha forzato l’azione in un istante non opportuno. Nonostante tutto, è di fondamentale importanza che tu non rinunci a sostenere le tue idee.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, le tue idee sono valorizzate da un positivo impulso di Giove. Potrebbe esserci un piccolo dubbio nel settore affettivo: è importante risolverlo immediatamente. Questo perché a febbraio, Venere transiterà in opposizione, rivelando tutto quello che non è stato espresso adeguatamente finora. E sappiamo quanto per te, Bilancia, l’ipocrisia non sia tollerabile. È il momento di fare chiarezza con coloro che non hanno compreso a fondo i tuoi pensieri. Alcuni nativi del tuo segno potrebbero essere leggermente preoccupati per la propria salute o quella del partner.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ti aspetta un’eccellente configurazione lunare. Decisamente! L’affetto non arriva a casa tua senza essere chiamato, devi andare a cercarlo. Coloro che sono stati da soli per un periodo di tempo prolungato potranno finalmente attirare l’attenzione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, qualora tu avessi un’idea che ti sta alla cuore, non lasciarla nel dimenticatoio. Potrebbe darsi che tu abbia messo in atto delle richieste e che non abbia ancora ricevuto una risposta. Tuttavia, sono fermamente convinto che l’avvento della Primavera porterà con sé delle brillanti soluzioni. Il pianeta Venere si trova tuttora in una posizione di contrasto, il che significa che se nell’amore di sempre si prova senso di monotonia, sarebbe opportuno compiere dei cambiamenti. Riguardo i cuori non impegnati, sappiate che dei piacevoli incontri germineranno a partire dal mese di Febbraio.

Oroscopo del Capricorno

Il segno zodiacale del Capricorno sembra essere in una sorta di ricerca del tempo che è sfuggito, pur sapendo che le loro idee non sono aperte al dibattito. Tuttavia, è lecito aspettarsi un cambio di scenario, un passaggio a un nuovo ruolo di gruppo nel prossimo futuro. La presenza di Mercurio nel loro segno favorisce una grande chiarezza mentale, anche se dovranno fronteggiare spese relative al settore abitativo.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquari, dopo un paio di giornate difficili, tornano a risplendere. Possiedono un animo decisamente autonomo e non tollerano le compromissioni. Questa inclinazione di chi è nato sotto il segno zodiacale dell’Acquario, va canalizzata verso un’idea o un obiettivo che apporti positività. Che si tratti di questioni casalinghe o di situazioni legate all’amore, le risposte e soprattutto i piani d’azione visionari sono sempre ben accetti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, sembra ci sia un po’ di caos, potrebbe essere legato a un lieve indisposizione stagionale. È consigliabile trascorrere più tempo con i propri cari e oggi evitare di farsi coinvolgere nelle polemiche. Stai tranquillo, ci saranno presto giorni più emozionanti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.