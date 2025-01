Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono usciti da Uomini e Donne come coppia in occasione della scelta, che è stata registrata lunedì scorso. I due, ovviamente, fino alla messa in onda della puntata, non possono mostrarsi pubblicamente insieme, tuttavia, alcuni fan li hanno beccati in reciproca compagnia ed hanno fatto delle confessioni a riguardo. Ecco cosa è emerso.

Ecco come sono Martina e Ciro fuori da Uomini e Donne: cosa è successo

Come stanno andando le cose tra Ciro e Martina fuori da Uomini e Donne? A quanto pare a gonfie vele. Stando ad una segnalazione pervenuta all’influencer Deianira Marzano, infatti, pare proprio che i due stiano trascorrendo questi giorni post scelta insieme a Roma. Ciro, dunque, sembrerebbe non essere ancora ritornato nella sua città natale.

Secondo questa segnalazione, pare che i due siano molto affiatati e complici, ma non solo. La persona che ha incontrato la coppia ha anche ammesso di aver avuto una splendida impressione di entrambi. Contrariamente a quanto possa sembrare dalla televisione, i due si sono dimostrati molto umili e alla mano ed hanno dato l’idea di non tirarsela affatto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

I retroscena di Ciro e Martina sulla scelta

La neo-coppia, quindi, ha dato proprio una splendida impressione e sono emersi anche altri retroscena. Ciro, infatti, pare abbia dichiarato di essere molto felice di essere stato lui la scelta di Martina, in quanto è davvero molto preso da lei. La De Ioannon, dal canto suo, ha confessato che, in cuor suo, sapeva benissimo che sarebbe stato Ciro la sua scelta, in quanto ha sentito qualcosa di speciale sin dal primo momento in cui i loro occhi si sono incontrati.

Insomma, dei retroscena davvero intriganti che sembrano lasciar intendere che la storia d’amore tra i due sia destinata ad andare avanti a lungo, ma sarà davvero così? Sul web sono in tanti ad essere scettici, non resta che attendere per vedere come andrà a finire.