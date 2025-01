La puntata di ieri del Grande Fratello è stata decisamente movimentata. Dopo che Alfonso Signorini ha annunciato il provvedimento preso dagli autori nei riguardi di Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, quest’ultima ha deciso di abbandonare volontariamente il Grande Fratello non reputando affatto giusta la scelta degli autori. A mostrarsi ostile allo staff del reality show è stato anche un altro concorrente, ovvero, Lorenzo Spolverato. Nella notte, infatti, il giovane ha avuto uno sfogo molto sentito.

Lo sfogo di Lorenzo contro gli autori del GF

Dopo la puntata del GF di ieri sera, in casa sono continuate le tensioni. Alla luce di quanto accaduto in questi giorni, gli autori del programma hanno scelto di mandare al televoto d’ufficio le tre concorrenti che hanno assunto comportamenti inadeguati, ovvero, Jessica, Helena e Ilaria. La Morlacchi, però, non ha accettato di essere messa al pari delle altre due coinquiline, così ha voluto abbandonare il programma.

Successivamente, poi, sono state effettuate le nomination e a finire al televoto insieme ad Helena e Ilaria sono stati anche altri concorrenti che non c’entrano assolutamente nulla con l’accaduto, ovvero, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Luca Calvani. Proprio questa scelta ha fatto infuriare Lorenzo Spolverato che, infatti, nella notte si è sfogato. Il ragazzo ha ammesso di ritenere opportuno che al televoto andassero soltanto le persone che andavano punite e non anche altri concorrenti.

La minaccia di Spolverato e la reazione del pubblico

Durante il suo sfogo, Lorenzo ha fatto anche una sorta di “minaccia”. Nello specifico, ha detto che, nel caso in cui il pubblico da casa dovesse decidere di eliminare Shaila e non Ilaria o Helena, lui abbandonerà la trasmissione. Secondo il suo punto di vista, infatti, in questo modo sono stati penalizzati degli innocenti.

Della sua stessa idea sono anche molti telespettatori. In tanti, infatti, sul web si sono detti contrari alla scelta di mandare al televoto Helena ed Ilaria insieme ad altre persone. In questa maniera, infatti, viene meno il senso della punizione.